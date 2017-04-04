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Разыскиваемый в Петербурге мужчина заявил о непричастности к теракту

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4 апреля. ПРАВМИР. Мужчина в темной одежде, который был запечатлен на видеокамерах и считался причастным к взрывам в метро в Петербурге, явился в полицию и заявил о своей невиновности.
Разыскиваемый в Петербурге мужчина заявил о непричастности к теракту

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее информационные агентства и федеральные телеканалы распространили фотографию мужчину, снятого на камеру видеонаблюдения, которого назвали вероятным исполнителем теракта.

Однако к исходу понедельника источники в полиции сообщили, что взрыв в петербургском метро осуществил террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии.

Официально эта версия не подтверждена, в СМИ она появилась по данным из источника в правоохранительных органах. Другой источник данную версию опроверг, однако официальный представитель Госкомитета национальной безопасности республики Киргизия Рахат Сулайманов подтвердил, что вероятным исполнителем теракта в метро Петербурга является уроженец этой страны.

Взрыв произошел в понедельник днем между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По последним данным, погибли 11 человек, более 40 находятся в больницах с травмами разной тяжести.

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