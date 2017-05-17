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«Ребенок из детского дома» ‒ тема нового номера журнала для родителей «Виноград»

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17 мая. ПРАВМИР. Вышел в свет новый номер журнала для родителей «Виноград» (№ 3 (77), май-июнь 2017)
«Ребенок из детского дома» ‒ тема нового номера журнала для родителей «Виноград»

Может ли чужой ребенок стать своим? Какими качествами должны обладать приемные родители? С какими трудностями они встречаются в процессе воспитания? «Ребенок из детского дома» ‒ тема нового номера журнала для родителей «Виноград».

Также в журнале:
– Как удержать ребенка от кражи?
– Отношения в семье: все ли надо терпеть? Определим границы.
– Куда ползти учиться? «Развивалки» для детей раннего возраста.
– Задержка речи у детей.
– Клуб семейных путешественников. Советы на уик-энд.

И многое другое!

Полный архив номеров на сайте журнала и в мобильном приложении для устройств на iOS и Android.

Подписка в отделениях связи или на сайте www.vinograd.su

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