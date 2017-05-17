Может ли чужой ребенок стать своим? Какими качествами должны обладать приемные родители? С какими трудностями они встречаются в процессе воспитания? «Ребенок из детского дома» ‒ тема нового номера журнала для родителей «Виноград».
Также в журнале:
– Как удержать ребенка от кражи?
– Отношения в семье: все ли надо терпеть? Определим границы.
– Куда ползти учиться? «Развивалки» для детей раннего возраста.
– Задержка речи у детей.
– Клуб семейных путешественников. Советы на уик-энд.
И многое другое!
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