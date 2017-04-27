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Редкую икону карельского святого нашли на чердаке в Финляндии

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27 апреля. ПРАВМИР. Редкая икона карельского святого Корнилия Палеостровского найдена при ремонте чердака жилого дома в финском городе Куопио.
Редкую икону карельского святого нашли на чердаке в Финляндии

Информация о редкой находке 15 апреля была опубликована в финской газете «Савон Саномат», однако широкое распространение эта история получила после публикации на сайте Карельской епархии.

Находку сделали в 2012 году при ремонте чердака дома 1914 года постройки.

Икону передали в музей Православной церкви Финляндии РИЗА. Было установлено, что этот образ второй половины 19 века. Нимб вокруг лица мужчины из сусального золота, а лицо аккуратно, вплоть до мельчайших деталей, прописано темперой.

«Но наиболее интересен непосредственно предмет изображения. Икона представляет умершего в 1420 году преподобного Корнилия Палеостровского. Он относится к Собору Карельских святых, вместе с, например, основателями Валаамского монастыря Сергеем и Германом», – говорится в сообщении Карельской епархии.

Корнилий Палеостровский встречается иногда на изображениях Собора Карельских святых. Но большая редкость, когда на иконе, найденной в Финляндии, он изображен один, отмечается в сообщении.

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