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Рекламные агентства бесплатно помогут в продвижении семи благотворительным фондам

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2 ноября. ПРАВМИР. В Москве состоялся первый благотворительный аукцион услуг digital-продвижения — VK For Good.
Рекламные агентства бесплатно помогут в продвижении семи благотворительным фондам
Фото: Пресс-служба ВКонтакте

Благотворительные фонды-участники мероприятия получили почти тысячу часов бесплатных digital-услуг. Организаторами мероприятия стали социальная сеть «ВКонтакте», Ассоциация Интерактивных Агентств и Ассоциация Фандрайзеров, сообщает пресс-служба ВК.

Участие в аукционе с одной стороны приняли семь благотворительных организаций: московские «Дети наши», «Образ жизни» и «Старость в радость», «Перспектива», «Детские деревни — SOS»,  кировская организация родителей детей с инвалидностью «Дорогою добра» и челябинский фонд  поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Мы рядом». Каждая организация делала о себе презентацию и рассказывала, в какой помощи для  продвижения она нуждается.

В свою очередь рекламные агентства-участники VK For Good предлагали«pro bono» часы — время, которое они готовы безвозмездно уделить развитию фонда. Право на помощь выигрывало агентство, обещавшее наибольшее количество часов.

По итогам аукциона благотворительные фонды получили от интерактивных агентств 972 часа digital-услуг. Им будут предоставлены разработанные стратегии продвижения в соцсетях, креативные концепции и медиапланы. «ВКонтакте», со своей стороны, бесплатно предоставит инструменты для продвижения партнерских фондов.

«Мы очень рады, что получилось реализовать проект, аналогов которому нет во всем мире… Многие представители агентств уходили с мероприятия под большим впечатлением и говорили слова благодарности за то, что мы показали им совсем другой «нерекламный» мир», – поделилась впечатлениями об аукционе руководитель направления «Благотворительность ВКонтакте» Ирина Шубина.

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила направление «Благотворительность» в феврале 2017 года.

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