Ректор СПбГУТ им. Бонч-Бруевича отправлен под домашний арест

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без удовлетворения. Избрать меру пресечения в отношении Бачевского в виде домашнего ареста до 4 июля», — огласил решение судья Алексей Головко, его цитирует «Росбалт».
Следствие просило заключить обвиняемого под стражу, защита и сам Бачевский настаивали на домашнем аресте.
Следствие полагает, что Сергей Бачевский передал помещения вуза различным коммерческим организациям, причинив существенный вред вузу и государству на сумму 1 млн 700 тысяч рублей.
Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Сам Бачевский вину не признает.