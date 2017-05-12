Ректор СПбГУТ им. Бонч-Бруевича отправлен под домашний арест

12 мая. ПРАВМИР. Невский районный суд Петербурга отправил под домашний арест ректора университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, обвиняемого в превышении полномочий, сообщает «Росбалт».

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без удовлетворения. Избрать меру пресечения в отношении Бачевского в виде домашнего ареста до 4 июля», — огласил решение судья Алексей Головко, его цитирует «Росбалт».

Следствие просило заключить обвиняемого под стражу, защита и сам Бачевский настаивали на домашнем аресте.

Следствие полагает, что Сергей Бачевский передал помещения вуза различным коммерческим организациям, причинив существенный вред вузу и государству на сумму 1 млн 700 тысяч рублей.

Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Сам Бачевский вину не признает.