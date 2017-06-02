Ректор ВШЭ предсказал превращение школы из оплота образования в центр воспитания

2 июня. ПРАВМИР. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов прогнозирует, что школа в будущем больше станет центром не образования, а общения и воспитания.

«Если посмотреть на перспективу 2025-2035 годов, то, мне кажется, что в общем образовании мы увидим смерть бумажного учебника в 2025 году. Увидим радикальную смену функций учителя и образовательных методик раньше, чем в 2035 году», – цитирует Кузьминова Интерфакс.

По его мнению, примерно в этот же период более половины реальной образовательной деятельности детей будет проходить вне школы.

Кузьминов полагает, что все это не снимает задачи школы, которая при этом будет серьезно модифицирована – не столько сменой предметов, но сменой методов обучения.

«Сейчас речь идет о том, что будут автоматизированы, забраны у человека не только рутинные исполнительские операции, а рутинные принятия решений. Знаете, что это такое? Современные технологии уже через пять лет смогут перечеркнуть современные технологии обучения, потому что каждому ребенку в 2025 году будет легко: за него решат задачи, за него подберут примеры и за него напишут эссе», – отметил ректор ВШЭ.

Кузьминов считает, что в этой ситуации школа должна вместо «центра традиционного рутинного обучения» стать «центром общения и центром воспитания плюс центром складывания детских проектов».

«Функция воспитания должна быть центральной у будущего учителя, потому что это то, что сохранит ядро школы», – заявил Кузьминов.

Ректор ВШЭ также считает, что «примерно половина профессиональных образовательных программ уйдет» и произойдет «сдвиг в фундаментальные программы».

Соответствующие заявления ректор Высшей школы экономики сделал в ходе выступления на Петербургском международном форуме.