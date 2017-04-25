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Решение по Исаакиевскому собору будет принято с учетом мнения петербуржцев

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25 апреля. ПРАВМИР. В полпредстве президента России в Северо-Западном федеральном округе заявили о необходимости учесть мнение петербуржцев по вопросу передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви.
Решение по Исаакиевскому собору будет принято с учетом мнения петербуржцев

Позиция органа была сформулирована в ответе на письмо профсоюза творческих работников Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу полпредства.

«Как отмечается в письме, в аппарате полпредства выступают за поиск наиболее приемлемого решения, учитывающего права и законные интересы всех участников, а также мнение населения Санкт-Петербурга», – сообщили в пресс-службе.

«В аппарате полномочного представителя президента эту ситуацию мониторят и подчеркивают, что во главу угла должна быть поставлена неукоснительность соблюдения действующего законодательства, обеспечение общественного порядка и социально-политической стабильности в городе», – добавили там.

О планах властей Петербурга передать Исаакиевский собор в управление Русской Православной Церкви стало известно в конце 2016 года. Решение вызвало широкий общественный резонанс.

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