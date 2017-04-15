Рецепт кулича для опоздавших домохозяек

Страстная седмица подходит к концу, а на кулич времени не осталось? Не беда! Если у вас на кухне есть хлебопечка, испечь куличик можно без особых усилий.
Выпекать мы будем на программе выпечки килограммовой буханки белого хлеба. Возможно, придется добавить час или полтора. В моей хлебопечке на дно заливается жидкость, сверху – сыпучие продукты.
Нам понадобится:
- 3 яйца
- 150 г кефира
- 4 ст.л. сахара
- 3-4 ложки растопленного сливочного масла
- пакетик ванилина
- раствор шафрана: 3 столовые ложки воды на пол чайной ложки растертых рыльцев шафрана
- 300-450 г муки
- 2 ложки сухих дрожжей
- 250 г цукатов (или по вкусу)
Взбейте венчиком яйца, кефир, сахар и растопленное сливочное масло. Добавьте пакетик ванилина и раствор шафрана. Еще раз перемешайте и вылейте в форму печки. Сверху всыпьте 200-250 г муки и сухие дрожжи.
Начинаем выпекать. Через полчаса добавляем цукаты. Еще через полчаса, при втором перемешивании – еще 150-200 г муки.
А дальше можете уйти, например, на вынос Плащаницы. Два часа куличик будет печься без вашего участия. Потом аккуратно пощупайте его щепочкой – скорее всего, вам понадобится еще полчаса для доведения кулича до готовности.
Приятного аппетита!