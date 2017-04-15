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Рецепт кулича для опоздавших домохозяек

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Если на Страстной седмице не хватит времени для выпекания куличей – выручит обычная хлебопечка. Инокиня Евгения (Сеньчукова) делится с опоздавшими домохозяйками рецептом-лайфхаком.
Рецепт кулича для опоздавших домохозяек
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Страстная седмица подходит к концу, а на кулич времени не осталось? Не беда! Если у вас на кухне есть хлебопечка, испечь куличик можно без особых усилий.

Выпекать мы будем на программе выпечки килограммовой буханки белого хлеба. Возможно, придется добавить час или полтора. В моей хлебопечке на дно заливается жидкость, сверху – сыпучие продукты.

Нам понадобится:

  • 3 яйца
  • 150 г кефира
  • 4 ст.л. сахара
  • 3-4 ложки растопленного сливочного масла
  • пакетик ванилина
  • раствор шафрана: 3 столовые ложки воды на пол чайной ложки растертых рыльцев шафрана
  • 300-450 г муки
  • 2 ложки сухих дрожжей
  • 250 г цукатов (или по вкусу)

Взбейте венчиком яйца, кефир, сахар и растопленное сливочное масло. Добавьте пакетик ванилина и раствор шафрана. Еще раз перемешайте и вылейте в форму печки. Сверху всыпьте 200-250 г муки и сухие дрожжи.

Начинаем выпекать. Через полчаса добавляем цукаты. Еще через полчаса, при втором перемешивании – еще 150-200 г муки.

А дальше можете уйти, например, на вынос Плащаницы. Два часа куличик будет печься без вашего участия. Потом аккуратно пощупайте его щепочкой – скорее всего, вам понадобится еще полчаса для доведения кулича до готовности.

Приятного аппетита!

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