Рецепт кулича для опоздавших домохозяек

Если на Страстной седмице не хватит времени для выпекания куличей – выручит обычная хлебопечка. Инокиня Евгения (Сеньчукова) делится с опоздавшими домохозяйками рецептом-лайфхаком.

Страстная седмица подходит к концу, а на кулич времени не осталось? Не беда! Если у вас на кухне есть хлебопечка, испечь куличик можно без особых усилий.

Выпекать мы будем на программе выпечки килограммовой буханки белого хлеба. Возможно, придется добавить час или полтора. В моей хлебопечке на дно заливается жидкость, сверху – сыпучие продукты.

Нам понадобится:

3 яйца

150 г кефира

4 ст.л. сахара

3-4 ложки растопленного сливочного масла

пакетик ванилина

раствор шафрана: 3 столовые ложки воды на пол чайной ложки растертых рыльцев шафрана

300-450 г муки

2 ложки сухих дрожжей

250 г цукатов (или по вкусу)

Взбейте венчиком яйца, кефир, сахар и растопленное сливочное масло. Добавьте пакетик ванилина и раствор шафрана. Еще раз перемешайте и вылейте в форму печки. Сверху всыпьте 200-250 г муки и сухие дрожжи.

Начинаем выпекать. Через полчаса добавляем цукаты. Еще через полчаса, при втором перемешивании – еще 150-200 г муки.

А дальше можете уйти, например, на вынос Плащаницы. Два часа куличик будет печься без вашего участия. Потом аккуратно пощупайте его щепочкой – скорее всего, вам понадобится еще полчаса для доведения кулича до готовности.

Приятного аппетита!