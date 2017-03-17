О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Революция должна происходить в человеческом сердце

|
«Революция связана с определенным богословским заблуждением — а именно с неверием в первородный грех. Она впадает в грех безудержного оптимизма, поскольку полагает человеческую природу в принципе способной измениться своими силами». Почему люди обречены повторять уроки истории, и почему внутренний переворот важнее внешнего, размышляет Сергей Худиев.
Революция должна происходить в человеческом сердце
Художник И. А. Владимиров. "Долой орла". Фрагмент

Люди верили самым диким и фантастическим слухам

Сергей Худиев

Сергей Худиев

В эти дни, когда мы вспоминаем столетие Февральской революции, в сети появляется много архивных фотографий — и вообще материалов той эпохи. Разумеется, люди задаются вопросом о том, как страна рухнула в бездну — хотя требовалось относительно немного времени и усилий, чтобы пройти этот опасный момент благополучно.

Известный историк, трудившийся в эмиграции, Г. М. Катков писал:

«С течением времени кампания обличений обрела почти истерический характер; клевета и безответственные обвинения сыпались в адрес всех тех, кто отказывался поддерживать оппозицию на внутреннем фронте. …До начала весеннего наступления оставалось несколько недель, и можно было надеяться, что патриотический подъем отвлечет внимание от внутренних раздоров. Если бы царь и правительство твердо держались еще несколько недель, то игра Прогрессивного блока и общественных организаций была бы проиграна. …Это, очевидно, ясно было всем участникам событий, хоть никто в том не признавался. …Систематическая подмена этого страха (в котором оппозиционеры не смели признаться даже самим себе) другим, патриотическим, о котором можно было говорить вслух, напоминает механизм образования снов. И в самом деле, во многих отношениях (ослабление морального контроля и контроля разума, роль фантазии и словесного символа) психология революции 1917 года имеет немало общего с психологией сновиденья».

Люди верили самым диким и фантастическим слухам про царя и «царицу-немку», подхватывая их с такой же охотой, с которой сейчас в интернете подхватываются утки.

Когда монархия пала, мало кто видел в этом катастрофу и предвестие великих бедствий. Напротив, люди были охвачены самым искренним энтузиазмом; они верили, что присутствуют при рождении нового мира. Казалось, происходит нечто немыслимо, невероятно хорошее.

Как писал композитор Александр Гречанинов, «весть о Февральской революции была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицы, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются, со слезами на глазах от счастья… Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже была готова, но слова? Первые две строки: Да здравствует Россия, свободная страна…»

Глядя на счастливые лица на фотографиях, читая написанные тогда восторженные тексты, испытываешь странное чувство — ты уже знаешь все, о чем они не догадываются. Что будущее — причем уже очень близкое — покончит с их мечтами самым безжалостным образом. Что впереди — многомиллионное братоубийство и голод, и кончится все это одной из самых свирепых диктатур, известных в истории. Что по количеству смертных казней и вообще насилия по отношению к населению «проклятый царизм» вскоре будет выглядеть образцом гуманности и законности.

Увы, сказать это людям с фотографий невозможно. Впрочем, скорее всего, это было бы бессмысленно. Они бы не поверили. В конце концов, на тот момент Великая Французская революция уже была историей, люди образованные должны были бы знать и про революционный террор, и про Вандею, и про все остальное. Должны они были знать и слова Эдмунда Берка: «Что такое свобода без мудрости и добродетели? Это величайшее из всех возможных зол; это безрассудство, порок и безумие, не поддающиеся обузданию».

Революционная эйфория заставляет людей верить в то, что они полетят

Это вызывает определенную медицинскую аналогию. Как-то я смотрел фильм ВВС о биполярном расстройстве. Это тяжелая болезнь, которая проявляется в циклических сменах настроения. В период депрессии человек испытывает глубокую тоску, подавленность, неспособность и нежелание что-либо делать, нежелание жить вообще. Это мучительное и очень опасное состояние, которое может привести к суициду. Но потом оно сменяется периодом, напротив, чрезвычайно хорошего настроения. Человек полон радости и сил, все кажется ему прекрасным, он чрезвычайно доволен собой и окружающими.

Может показаться, что это очень хорошо – мы все хотели бы быть радостными, бодрыми и полными веры в свои силы, разве не так? Но в реальности это состояние не менее опасно. Люди совершают безрассудные и рискованные поступки, ведут себя настолько беспечно, что иногда их приходится помещать под наблюдение. В фильме показывали молодую, привлекательную девушку, которая в этом состоянии решила, что может летать, и выпала с балкона, сломав позвоночник и оставшись изувеченной на всю жизнь. Но в любом случае эйфория проходит, уступая место новой волне депрессии. Этот печальный пример приходит на ум, когда читаешь о Февральской революции.

Люди, знавшие, как развивалась революция во Франции, предпочли поверить, что в России все будет как-то по-другому. Хотя предыдущий цикл перехода от эйфории к депрессии — от патриотического восторга при начале Первой мировой войны к усталости и унынию 1917 года — произошел не только у них на глазах, но и с ними самими. Разум говорит, что прыгать с балкона — уже проверенный способ разбиться, но революционная эйфория заставляет людей верить в то, что они полетят. Есть известная фраза, что те, кто не учит уроков истории, обречены их повторять, а те, кто учит — обречены смотреть на то, как их повторяют другие.

lapin___3kol

Революция связана с неверием в первородный грех

Тем не менее, какие-то уроки извлечь стоит. Революция связана с определенным богословским заблуждением — а именно с неверием в первородный грех. Она впадает в грех безудержного оптимизма, поскольку полагает человеческую природу в принципе способной измениться своими силами. Коммунисты говорили о новом, советском человеке, который будет свободен от алчности, эгоизма и других язв прошлого. Но не только коммунисты — а любые революционеры вообще верят в то, что источник зла и порчи лежит где-то вне человеческого сердца и его можно устранить.

Христианство говорит о том, что «лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9) и «извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство — все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека» (Мк. 7:21-23). Революционеры игнорируют это — или с возмущением отвергают. Учение о первородном грехе кажется мрачным и мизантропическим. Считается, что его придумали реакционеры специально с целью сохранения своего несправедливого правления.

Источник зла предполагается где-то вовне — в несправедливых социальных условиях, в плохих людях, стоящих у власти, в коварных врагах, строящих козни.

Но потом — и мы видим это революцию за революцией — когда воодушевленный, полный достоинства и любви к справедливости народ свергает тиранов, после короткого периода эйфории оказывается, что на месте свергнутых тиранов оказываются тираны намного худшие. В лучшем случае — ненасытные воры, в худшем — кровожадные фанатики. Или воры, мимикрирующие под фанатиков — тут возможны варианты.

Приводит ли это к тому, что люди трезвеют, извлекают уроки, завещают потомкам не повторять их ошибок? В близкой перспективе обычно нет. Людям кажется, что раз они так сильно вложились, так многое потерпели, надо сделать еще одно, последнее усилие, и тот образ рая на земле, который мелькнул и поманил, станет явью. Людям всегда трудно признать, что они просто страшно обманулись.

Революция должна происходить в человеческом сердце

Революционеры верят в то, что государство — это веревки и цепи, которые связывают разумного, прекрасного человека, стоит разрушить их — и он поднимется во всей своей красоте и славе. Реакционеры — в то, что эти цепи связывают бесноватого, сберегая его. Государство, как и все в этом мире, инфицировано грехом. Но оно является необходимым для того, чтобы сдерживать разрушительную стихию греха.

Перемены, которые могут быть действительно необходимы, должны совершаться медленно, осторожно, после долгого советования — как это было, например, с «Великими реформами» 1860-х. И в рамках уже существующей государственности — потому что нет ничего хуже мятежа.

Евангелие говорит о радикальном преобразовании — но не общества, а человеческого сердца. Христос пришел спасти людей Своих не от римлян или еще каких-то угнетателей. Он пришел спасти людей Своих от грехов их. Путь Евангелия — это путь внутреннего, а не внешнего переворота. Евангелие предлагает изменить не наше окружение — а нас самих. В итоге это приводит и к изменению общества в целом — без революций, просто потому, что евангельская закваска становится заметна по мере того, как она преображает все больше отдельных людей.

Глубокие, радикальные, можно даже сказать, революционные перемены должны произойти не в обществе, не в Церкви, а в том самом человеке, которого вы видите в зеркале. Бог спасает и преображает мир не через революционеров — Он делает это через святых.

 

Теги:
, , , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Игумен Нектарий (Морозов): “Революция” в Церкви – бунт против Христа
Игумен Нектарий (Морозов): “Революция” в Церкви – бунт против Христа
Игумен Нектарий (Морозов)

Революция – всегда безумие, всегда глупость, всегда – проигрыш. И всегда – трагедия

Русская катастрофа 1917 года: революция или красная смута? (+видео)
Русская катастрофа 1917 года: революция или красная смута? (+видео)
Протоиерей Александр Ильяшенко

Февраль не был бескровным

«Лечить нужно не Церковь, а свою бедную голову»
«Лечить нужно не Церковь, а свою бедную голову»
Протоиерей Игорь Рябко

Если ты нашел “истинное православие”, то почему у тебя лицо такое страшное?

Благотворительный фонд
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
65% собрано / 106500 руб. осталось
Помочь маленькой Яне общаться с миром
Помочь маленькой Яне общаться с миром
54% собрано / 60800 руб. осталось
Другие статьи автора
"
“Положение Бога еще хуже, чем у гомеопатии”
Сергей Худиев

Подробный разбор картины мира “научных атеистов”

"
“Ты – ничтожество, и нас это веселит”
Сергей Худиев

Изящно пнув неприятеля, можно собрать много лайков и перепостов, но что потом?

"
«Почему вы считаете, что человек, который отрекся от Христа — хуже?»
Сергей Худиев

Истина — это самое важное, что может быть, и лучше умереть, чем изменить ей

Все статьи автора
Статьи Дня
Архимандрит Андрей (Конанос): Молитва – не для тех, кто постоянно жалуется
Архимандрит Андрей (Конанос)

Она дает нам силы не кончать жизнь самоубийством

Постное письмо № 17. Завтрак буквоеда
Архимандрит Савва (Мажуко)

Христианство не требует ампутации здравого смысла

“Святой Патрик стал своеобразной поп-звездой”
Оксана Головко

Карнавал в честь подвижника не приводит людей в Церковь

самое читаемое

«Кажется, у меня бабушка умерла»29,306

«Лечить нужно не Церковь, а свою бедную голову»14,708

СМА и прививки: чем важен успех Юлии Самойловой13,449

«Не соседка, а ребенок – мой самый любимый и важный человек»11,399

Постное письмо № 16. Грешные ингредиенты10,864

Как дети “помогли” отцу дать интервью BBC: 84 миллиона просмотров (+видео)9,563

Постное письмо № 15. Заложники совести9,474

Священники в стрессе: как не встретиться с Господом раньше срока8,300

«Я била обоих сыновей, и оба – доктора наук»7,798

Священник Михаил Владимиров: Ни один из памятников Ленину не должен быть демонтирован7,506

лучшие авторы

Валерия Михайлова61,280

Юлия Коминко47,316

Архимандрит Савва (Мажуко)31,867

Светлана Хустик29,306

Новостная служба28,756

Протоиерей Игорь Рябко14,708

Тамара Амелина13,444

Настя Дмитриева11,399

Мария Строганова9,563

Протоиерей Александр Ильяшенко9,532

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть