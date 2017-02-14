Рейтинг рождаемости-2017 возглавили Тыва, Чечня и Ингушетия

Последние 10 мест в рейтинге занимают республика Карелия, Еврейская автономная область, Архангельская, Саратовская, Нижегородская, Воронежская, Владимирская, Ивановская, Курская и Кемеровская области.
Москва и Петербург в рейтинге занимают 47 и 20 места, соответственно. Крым и Севастополь находятся в середине рейтинга.
Рейтинг составлялся с учетом пяти критериев – рождаемости в регионе, прироста населения, числа детей на одну женщину, количества искусственных прерываний беременности, а также уровня социального комфорта для рождаемости. Любопытно, что по последнему показателю Петербург вошел в тройку регионов с наивысшим баллом, а Москва – в число аутсайдеров.
Ознакомиться с рейтингом и методикой подсчетом полностью можно на сайте Общественной палаты РФ по следующей ссылке.