Рейтинг рождаемости-2017 возглавили Тыва, Чечня и Ингушетия

14 февраля. ПРАВМИР. Национальный рейтинг рождаемости, представленный Общественной палатой России, возглавили республики Тыва, Чечня и Ингушетия. В десятке также – Дагестан, Ненецкий автономный округ, республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Бурятия.

Последние 10 мест в рейтинге занимают республика Карелия, Еврейская автономная область, Архангельская, Саратовская, Нижегородская, Воронежская, Владимирская, Ивановская, Курская и Кемеровская области.

Москва и Петербург в рейтинге занимают 47 и 20 места, соответственно. Крым и Севастополь находятся в середине рейтинга.

Рейтинг составлялся с учетом пяти критериев – рождаемости в регионе, прироста населения, числа детей на одну женщину, количества искусственных прерываний беременности, а также уровня социального комфорта для рождаемости. Любопытно, что по последнему показателю Петербург вошел в тройку регионов с наивысшим баллом, а Москва – в число аутсайдеров.

Ознакомиться с рейтингом и методикой подсчетом полностью можно на сайте Общественной палаты РФ по следующей ссылке.