Режим ЧС введен из-за пожара в Ростове-на-Дону

21 августа. ПРАВМИР. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону из-за пожара в центре города.

Площадь пожара составила более 6,5 тысяч квадратных метров, он затронул 25 домов. Эвакуированы более 500 человек, включая жителей многоэтажек. В районе пожара произошло несколько мощных взрывов газа.

Ростов сегодня! Вид из окна.. По официальным данным площадь возгорания более 5тыс.кв.м. #ростов #ростовнадону #rnd #пожар Публикация от HENRY BOATMAN (@henry_boatman) Авг 21 2017 в 5:20 PDT

Ранее сообщалось, что пожаром в частном секторе в центре Ростова охвачены десять зданий.

#ростовнадону #пожар #vkurserostov #блокнотростов #рнд #djiglobal Публикация от Аэросьемка в Ростове-на-Дону 🚁 (@vnebe.tv) Авг 21 2017 в 6:22 PDT

В тушении пожара задействованы вертолеты и пожарный катер. Полиция и военнослужащие оцепили районы, прилегающие к зоне пожара.

В связи с пожаром открыта «горячая линия» в МЧС России. «При необходимости обращайтесь по телефону 01, (101). Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ростовской области: 8-863-239-99-99», — сообщили в ведомстве