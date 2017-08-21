Режим ЧС введен из-за пожара в Ростове-на-Дону

Площадь пожара составила более 6,5 тысяч квадратных метров, он затронул 25 домов. Эвакуированы более 500 человек, включая жителей многоэтажек. В районе пожара произошло несколько мощных взрывов газа.
Ранее сообщалось, что пожаром в частном секторе в центре Ростова охвачены десять зданий.
В тушении пожара задействованы вертолеты и пожарный катер. Полиция и военнослужащие оцепили районы, прилегающие к зоне пожара.
В связи с пожаром открыта «горячая линия» в МЧС России. «При необходимости обращайтесь по телефону 01, (101). Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ростовской области: 8-863-239-99-99», — сообщили в ведомстве