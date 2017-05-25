Режим ЧС введен в трех российских регионах

25 мая. ПРАВМИР. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня введен в Красноярском крае и Иркутской области из-за пожаров, а в Ставропольском крае – из-за паводка.

Наиболее сложная ситуация с пожарами наблюдается в Красноярском крае. Пожары сильнее всего затронули Лесосибирский и Канский районы региона. Там погибли два человека. По последним данным, сгорели 130 домов, где проживали 533 человека, из которых 67 дети. Пожаром уничтожены также два лесозаготовительных и одно деревообрабатывающее предприятие.

Суммарно в Иркутской области и Красноярском крае от пожаров пострадали десять населенных пунктов.

В Ставропольском крае в результате продолжительных проливных дождей в шести населенных пунктах произошло подтопление 333 жилых домов, 866 придомовых территорий и садоводческих участков, в которых проживают более 1,3 тысяч человек.

Федеральный уровень реагирования при ЧС позволяет регионам задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе МЧС.