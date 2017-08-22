Режиссер Кирилл Серебренников задержан в Москве

22 августа. ПРАВМИР. Следственный комитет России сообщил о задержании художественного руководителя московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа», задержан Кирилл Серебренников», – говорится в сообщении СК.

«Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения», – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее по делу были задержаны бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, экс-гендиректор студии Юрий Итин и бывший генпродюсер предприятия, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Серебренников находился в статусе свидетеля, однако 9 августа Масляева дала показания против Серебрениикова, Малобродского и Итина.

18 августа Басманный суд Москвы оставил под арестом до 19 октября Малобродского, Масляеву и до той же даты под домашним арестом – Итина.

В конце июля Малобродскому, Масляевой и Итину было предъявлено расширенное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Малобродскому также вменяется хищение более 2,3 млн рублей при постановке спектакля «Сон в летнюю ночь», который, как считает следствие, в итоге поставлен не был. Адвокаты фигуранта, в свою очередь, заявляют, что существование спектакля является общеизвестным фактом.

Малобродский и Итин отрицают свою вину, Масляева свою вину признала в полном объеме и заключила досудебное соглашение.

Кирилл Серебренников – российский кино- и театральный режиссер, лауреат многочисленных премий. С 2012 года возглавляет «Гоголь-центр». Работал с МХТ имени Чехова, Большим театром, «Современником», сотрудничал с зарубежными театрами.

Премьера балета Кирилла Серебренникова «Нуреев» о жизни легендарного танцовщика, должна была состояться в Большом театре 11 июля. За несколько дней до премьеры генеральный директор театра Владимир Урин объявил о переносе спектакля из-за неготовности постановки.