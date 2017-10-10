Результаты профосмотров для занятий физкультурой будут передавать в школы с 2018 года

“С 1 января 2018 года в силу вступит приказ Минздрава России “О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних”. Согласно этому приказу врач, ответственный за проведение профилактического осмотра ребенка, направляет информацию о результатах осмотра медицинским работникам образовательной организации, в которой обучается ребенок”, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на основании результатов профосмотра врач должен определить медицинскую группу для занятий физической культурой в соответствии с Правилами определения медицинских групп для занятия физической культурой с оформлением медицинского заключения по соответствующей форме.

“В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к следующим медицинским группам для занятия физической культурой: основная (I группа), подготовительная (II группа) и специальная. Последняя в свою очередь подразделяется на две подгруппы: специальная «А» (III группа) и специальная «Б» (IV группа)”, – говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, что вопрос с определением медицинской группы для занятий физической культурой и последующая передача этой информации в образовательные учреждения урегулирован.

Ранее министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что в 2016-2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников.

По словам министра, «нет информации о здоровье детей, которые приходят в школу». Она отметила, что раньше существовали группы здоровья, и нагрузка не могла быть больше положенной.

19 сентября 2017 года во время нахождения в школе ученику восьмого класса стало плохо, после чего мальчик был госпитализирован в стационар медицинского учреждения, где скончался, несмотря на оказанную помощь. “Трагедия случилась во время урока физкультуры, от которой ребёнок имел освобождение», — говорится в сообщении ведомства.

13 сентября 2017 года трагедия произошла в одной из средних школ Красноярского края. Школьник 13-ти лет потерял сознание на уроке физкультуры и позже скончался. По предварительной информации, подросток имел проблемы с сердечно-сосудистой системой, однако заболевание не освобождало его от посещения уроков физкультуры.