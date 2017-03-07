Родители и ученики вступились за учителя, обвиненного в развратных действиях в Подмосковье

7 марта. ПРАВМИР. Заместитель директора по воспитательной работе школы №19 в подмосковном Красногорске арестован на два месяца. Двое школьников сообщили, что он склонял их к просмотру порнографии. Родители и другие ученики полагают, что учителя оклеветали.

В середине февраля Следственный комитет по Московской области выпустил релиз о задержании учителя одной из школ Красногорска по подозрению в совершении развратных действий без применения насилия в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Позже суд арестовал его на два месяца.

По данным «Открытой России», речь идет о 25-летний Георгии Епископосове – преподавателе истории и обществознания. По информации издания, учителя могли оболгать его ученики, которые оказались недовольны тем, что мужчина запретил им праздновать день рождения вместо урока. Двое школьников, недовольных решением учителя, повредили дверь класса, после чего учитель пообещал поставить одного из хулиганов на профилактический учет.

Недовольные решением учителя школьники обратились к директору школы с сообщением о том, что их склоняли к просмотру порнографии. Перед тем, как нажаловаться руководству, ребята пытались найти «союзников» среди одноклассников, но их никто не поддержал. Родители хулиганов обратились с заявлением в полицию. Сами школьники в разговорах и переписке с одноклассниками не скрывали, что собираются оболгать учителя.

На заседание суда, когда Епископосову избиралась мера пресечения, приехали ученики с родителями из других школ города, чтобы выразить учителю поддержку. На сайте Change.org петиция под названием «Помогите спасти учителя от произвола учеников» набрала более 1700 подписей. 128 родителей подписали обращение в прокуратуру Московской области и другие ведомства с просьбой прекратить преследование учителя. Несмотря на это, суд принял решение оставить педагога в СИЗО.