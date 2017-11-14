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Родители выживших в ДТП детей написали прощальное письмо водителю-герою

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14 ноября. ПРАВМИР. Родители выживших в ДТП в Ярославской области детей написали прощальное письмо с благодарностями водителю, спасшему школьников ценой своей жизни.
Родители выживших в ДТП детей написали прощальное письмо водителю-герою
Фото: pixabay.com

Текст письма опубликован на странице Facebook Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. В нем родители благодарят водителя Сергея Блохина, благодаря действиям которого дети остались живы и получили только  незначительные повреждения

«Огромное спасибо за ваш подвиг! Поступок этот неоценим для близких и родных, спасенных людей, благодарность наша просто безмерна! Все родители и дети безмерно скорбят и, даже находясь в тысяче километров, мы будем молиться за нашего спасителя и всегда помнить, кому мы обязаны жизнями наших детей…” – говорится в письме родителей и детей из Екатеринбурга.

Письмо было зачитано во время прощания с Сереем Блохиным, которое прошло в родном для водителя Ростове Великом 11 ноября. Как пишет «КП-Екатеринбург», в зале для отпеваний   не хватило мест – прощаться с водителем-героем пришло очень много людей.

 


Экскурсионный автобус со 38 школьниками и пятью взрослыми из Екатеринбурга попал в ДТП вблизи села Деболовское Ярославской области 8 ноября. С  автобусом  столкнулся грузовой автомобиль, выехавший со второстепенной дороги через двойную сплошную.

По мнению родителей, правоохранителей и экспертов, водитель автобуса Сергей Блохин, спас всех пассажиров ценой своей жизни. Он подставил под удар водительскую сторону, успел предупредить пассажиров, а после удара сумел разблокировать пассажирскую дверь, чтобы дети покинули автобус.

Сергей Блохин скончался в реанимации от полученных во время аварии ранений. Всю жизнь он проработал водителем. У героя остались жена и трое детей.

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