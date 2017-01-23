Родительская критика и перфекционизм ведут к бессоннице

23 января. ПРАВМИР. Детской бессоннице может способствовать множество различных причин, в том числе беспокойство по поводу возможных ошибок, сомнения в собственных действий, а также родительская критика.

Повышенная тревожность при этом служит связующим звеном между бессонницей и зацикленностью на стремлении к «совершенству», говорится в сообщении НИУ ВШЭ со ссылкой на исследование, которое ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований вуза Андрей Мячиков провел вместе с коллегами из Нортумбрийского и Оксфордского университетов.

Перфекционистски настроенная личность со склонностью к излишнему беспокойству имеет больше шансов получить расстройство сна, подтвердили результаты исследования.

В эксперименте приняли участие 78 добровольцев в возрасте от 18 до 27 лет, половина из которых не имела проблем со сном, а другая половина страдала бессонницей. Участникам предлагалось пройти тестирование, выявляющее степень расстройства сна, уровень перфекционизма, тревожности и депрессии.

«Люди с перфекционистскими чертами могут остро переживать сам факт бессонницы. Ведь в идеале человек ночью должен высыпаться, а утром чувствовать себя бодрым. В результате образуется дополнительный фактор, мешающий заснуть. Возникает замкнутый круг, состоящий из беспокойства и негативных ожиданий при наступлении ночи. То есть перфекционизм и тревожность влекут за собой бессонницу, а бессонница, в свою очередь, усиливает перфекционистские настроения», – говорится в сообщении по итогам исследования.

Результаты исследования, подчеркивающие взаимосвязь между тревожностью и бессонницей, могут быть полезны в разработке методов терапии расстройств сна.