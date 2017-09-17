О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Родителям, отказавшимся прививать детей, могут снизить оплату больничных

|
17 сентября. ПРАВМИР. Минздрав РФ рассматривает возможность материального воздействия на родителей, дети которых заболели из-за отказа от прививки.
Родителям, отказавшимся прививать детей, могут снизить оплату больничных
Фото: Fotolia / Konstantin Yuganov

«Мы не можем, скажем, прямо воздействовать на родителей, но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», – заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Также, по ее словам, готовится «законопроект, который бы не позволял распространять информацию, которая искажает реальное отношение к лечению, к профилактике заболеваний, к ВИЧ конкретно».

Скворцова подчеркнула, что Россия занимает лидирующие позиции по технологиям разработки новых вакцин, в том числе самых передовых – векторных.

«Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия», – сказала она.

Теги:
, , , , , , , , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Врач-инфекционист: Плохих или ненужных прививок нет
Врач-инфекционист: Плохих или ненужных прививок нет
Артем Левченко

Чеснок на шее, капли в нос, интерфероновые свечи – это не работает

Священник Алексей Уминский: До сих пор существует такое предубеждение, что прививки – это что-то такое ужасное
Священник Алексей Уминский: До сих пор существует такое предубеждение, что прививки – это что-то такое ужасное
Новостная служба "Православие и мир"

Интервью священника Алексея Уминского радио «Эхо Москвы»

Врач-инфекционист об эпидемии кори и отказах от прививок
Врач-инфекционист об эпидемии кори и отказах от прививок
Артем Левченко

Раньше можно было думать: «Я не буду прививать своего ребенка, потому что все привиты, а значит,…

Благотворительный фонд
Право мечтать и бороться!
Право мечтать и бороться!
8% собрано / 199292 руб. осталось
Лисина Ксюша: Успеть до чудища
Лисина Ксюша: Успеть до чудища
12% собрано / 315930 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В Москве около 5 тысяч спасателей участвовали в молебне в честь иконы «Неопалимая Купина»
Новостная служба "Православие и мир"

Пожарные и спасатели особо почитают этот образ Богородицы

"
Церковь празднует обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского
Новостная служба "Православие и мир"

Большое внимание святитель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению им устава и церковных традиций

"
Одесская епархия окажет помощь семьям детей, погибших и пострадавших при пожаре в лагере
Новостная служба "Православие и мир"

Также во всех храмах епархии будут совершены панихиды

Все статьи автора
Статьи Дня
Больше всего молитесь за мир!
Игумения Феосемни (Димца)

Не надо перекладывать вину на других – наставления игумении из греческой обители

Я была уверена, что справлюсь с материнством «на ура»
Татьяна Мишкина

Через год наше появление с детьми в компании все так же вызывает…

Крик о немощи
Протоиерей Игорь Гагарин

Протоиерей Игорь Гагарин о том, стоит ли бить тарелки в гневе

самое читаемое

«Ни на одну секунду я не могу представить себе, что не родила бы Мотьку»21,456

Ломать – не строить. О православных погромщиках6,944

Архимандрит Андрей (Конанос): Не добивайтесь желаемого до боли в животе6,842

Год назад я вышла замуж за геолога6,735

Почему треть России считает, что детям-инвалидам лучше не рождаться6,228

#ЯНЕАЛКАШ – родителю ребенка-инвалида просто некогда пить6,064

На пороге вашей квартиры появились сотрудники опеки. Что делать?4,210

Крик о немощи4,120

Я была уверена, что справлюсь с материнством «на ура»3,932

Больше всего молитесь за мир!2,961

лучшие авторы

Юлия Берман21,456

Новостная служба13,198

Инокиня Евгения (Сеньчукова)6,944

Архимандрит Андрей (Конанос)6,842

Анна Уткина6,736

Евгений Глаголев6,228

Редакция портала "Православие и мир"6,064

Анна Резникова4,210

Протоиерей Игорь Гагарин4,120

Татьяна Мишкина3,932

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть