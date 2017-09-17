Родителям, отказавшимся прививать детей, могут снизить оплату больничных

17 сентября. ПРАВМИР. Минздрав РФ рассматривает возможность материального воздействия на родителей, дети которых заболели из-за отказа от прививки.

«Мы не можем, скажем, прямо воздействовать на родителей, но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», – заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Также, по ее словам, готовится «законопроект, который бы не позволял распространять информацию, которая искажает реальное отношение к лечению, к профилактике заболеваний, к ВИЧ конкретно».

Скворцова подчеркнула, что Россия занимает лидирующие позиции по технологиям разработки новых вакцин, в том числе самых передовых – векторных.

«Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия», – сказала она.