Родившие студентки смогут переводиться на бюджет со следующего года

3 апреля. ПРАВМИР. Студентки, родившие детей, смогут переводиться на бюджет в следующем учебном году, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

«Я думаю, что уже к следующему учебному году это уже все будет отлажено», – цитирует Васильеву РИА Новости.

После общественного обсуждения проекта Минобрнауки направит его в Минюст. Если норму примут, она начнет действовать уже через 10 дней после публикации документа.

Ранее ведомство опубликовало проект документа, по которому родивших студенток включат в список приоритетных категорий учащихся для перевода на бесплатное обучение.

Министр отметила, что это делается для того, чтобы молодые мамы могли закончить обучение после рождения ребенка.

Ранее у этой инициативы появились критики. Так президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что реализовать закон на практике будет сложно.

«Руководству вуза надо будет либо кого-то отчислить, либо получить дополнительные средства. А для этого должно быть специальное решение правительства. И из какого фонда оно возьмет эти деньги — неясно», — цитирует Комкова «Мел».