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Роскомнадзор: Необходимо создать «суицидальный глоссарий» для соцсетей

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27 декабря. ПРАВМИР. Роскомнадзор, Роспотребнадзор, эксперты-психологи и представители «ВКонтакте» составят пособие, с помощью которого модераторы соцсети будут выявлять группы смерти, в которых публикуются призывы совершать самоубийства.
Роскомнадзор: Необходимо создать «суицидальный глоссарий» для соцсетей
Фото: panthermedia/vostock-photo

На заседании рабочей группы по выявлению в интернете информации о самоубийствах официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сказал: «Перед экспертами, прежде всего представителями научного сообщества, стоит задача разработки методики, которая позволит оперативно осуществлять мониторинг и эффективно выявлять материалы о самоубийствах и тематические сообщества, в том числе программным методом. Должен быть создан своего рода «суицидальный глоссарий». При этом необходимо отделить понятие пропаганды самоубийств от сведений об обстоятельствах, которые привели к смерти человека, и «черного юмора» (цитата по газете «Известия»).

С 2012 года на горячую линию Роскомнадзора поступило более 43 тысяч обращений по поводу пропаганды самоубийств. Более 14 тысяч страниц были внесены в черный список запрещенной информации, из которых порядка 6 тысяч(43%) пришлось на социальные сети.

В ведомстве говорят, что основными проблемами в работе по выявлению суицидального контента в сети являются большой объем материалов для мониторинга, «тайный» язык (общение с помощью метафорических хештегов и особого сленга), закрытый характер групп, посвященных суицидам, «замусоренность» смыслового поля (выражения типа «убей себя об стену», «выпей яду» и т.д., ставшие «общим местом» несерьезной интернет-коммуникации).

Глава Лиги безопасного интернета Денис Давыдов уверен, что если создавать систему мониторинга контента суицидальной направленности, то она должна быть в распоряжении администрации соцсети. По его мнению, система должна осуществлять мониторинг в автоматизированном режиме, в случае обнаружения подозрительного контента он должен маркироваться, затем — проверяться вручную. Если факт подтверждается, нужно блокировать и контент, и автора. Если он восстанавливается под новым именем и продолжает, нужно о нем сообщать в надзорные органы.

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