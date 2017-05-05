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Рособрнадзор лишил лицензии Современную гуманитарную академию

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5 мая. ПРАВМИР. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) прекратила действие лицензии Современной гуманитарной академии.
Рособрнадзор лишил лицензии Современную гуманитарную академию

«На основании определения Верховного суда Российской Федерации приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Национального института недвижимости и инвестиций, а также запрещен прием в Институт права и экономики».

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Современная гуманитарная академия – частный вуз, который был основан в 1992 году. Имеет 128 филиалов в городах России.

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