Рособрнадзор лишил лицензии Современную гуманитарную академию

«На основании определения Верховного суда Российской Федерации приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кроме того, приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Национального института недвижимости и инвестиций, а также запрещен прием в Институт права и экономики».
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Современная гуманитарная академия – частный вуз, который был основан в 1992 году. Имеет 128 филиалов в городах России.