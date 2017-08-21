Роспотребнадзор: 81% детских лагерей в России работают с нарушениями

21 августа. ПРАВМИР. Роспотребнадзор выявил нарушения в 81 проценте учреждений детского отдыха и оздоровления.

«Роспотребнадзором проведено 28 тысяч проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, в ходе проверок нарушения были выявлены в 81% проверенных оздоровительных учреждений», – говорится в сообщении ведомства.

Всего в рамках трех оздоровительных смен в России в этом году работало 40,5 тысяч учреждений детского отдыха и оздоровления. В них отдохнули более 4,4 миллионов детей.

Больше всего нарушений выявлено при организации питания в лагерях, 30% – это нарушения санитарного режима на пищеблоках, 11% – нарушения условий размещения детей и подростков, 9% – нарушения требований к материально-техническому оборудованию лагерей.

Также Роспотребнадзор обнаружил 16 несанкционированных лагерей.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила свыше 120 млн рублей, от работы отстранены 620 человек.