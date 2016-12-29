Роспотребнадзор: Дезодоранты и влажные салфетки никто не запрещал

29 декабря. ПРАВМИР. Роспотребнадзор объяснил, какие спиртовые средства не запрещены.

В частности, в ведомстве рассказали, что спиртосодержащие косметические средства в аэрозольной упаковке, с роликовым аппликатором, либо имеющие консистенцию, не позволяющую употреблять содержимое в качестве алкогольного суррогата, не подпадают под 30-дневный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей.

«Эти категории товаров не будут изыматься в случае обнаружения в продаже. Таким образом, риски для качественных товаров от ведущих производителей исключены», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.

Это означает, что в ближайший месяц из магазинов не исчезнут средства по уходу за волосами, дезодоранты, освежители воздуха, средства для ногтей, антистатики, влажные салфетки, средства, восстанавливающие цвет изделий из кожи, замши, нубука в аэрозольной упаковке, полироли для мебели и другие.

Продажа спиртосодержащей продукции бытового назначения (кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей) была остановлена Роспотребнадзором 26 декабря — сроком на 30 дней. Мера была принята после того, как с 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», 76 человек скончались.