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Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться блинами на Масленицу

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20 февраля. ПРАВМИР. Роспотребнадзор рекомендует при выборе готовых к употреблению блинов обращать внимание на целостность упаковки, проверять условия их хранения и срок годности, сообщает пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться блинами на Масленицу

«Упаковка должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции», – говорится в сообщении ведомства.

Также рекомендуется внимательно изучить состав готовых блинов. «В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено», – пояснили в Роспотребнадзоре.

При покупке ингредиентов для приготовления блинов дома, надзорное ведомство рекомендует помнить, что приобретать продукты необходимо только в местах санкционированной торговли.

«Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гулянья или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупки в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены», – добавили в ведомстве.

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