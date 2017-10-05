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Роспотребнадзор сообщил о первых заболевших «птичьим гриппом»

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5 октября. ПРАВМИР. Первый в новом сезоне случай заболевания гриппом H1N1 зафиксирован в одном из южных регионов России у семьи из четырех человек, включая беременную женщину.
Роспотребнадзор сообщил о первых заболевших «птичьим гриппом»
вирус гриппа

«Мы в этом году ждем возврата в новом штаммовом варианте пандемического гриппа A/H1N1… Важно, что вирусы гриппа уже есть на нашей территории – семейный очаг из четырех человек: взрослая женщина, двое маленьких детей и ее беременная дочь», – сообщила журналистам глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

По словам Поповой, данный групповой очаг зафиксирован в одном из южных регионов России. По имеющейся у Роспотребнадзора информации, заболевшая женщина старшего поколения недавно вернулась из Саудовской Аравии.

Попова отметила, что ситуация благополучно купирована, все заболевшие постепенно выздоравливают. Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что рост вируса H1N1 наблюдается в Китае и в южном полушарии.

«Для того, чтобы ситуацию стабилизировать, все медицинские учреждения приводятся в боевую готовность», – сказала Попова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить в трехвалентную вакцину на сезон 2017-2018 года штаммы гриппа В, штамм гриппа А (H3N2) «Гонконг» 2014 года, штамм гриппа А (H1N1) «Мичиган» 2015 года, подобный пандемическому штамму 2009 года, который был включен в прошлом году.

Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей.

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