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Роспотребнадзор: в России не более 12% абсолютно здоровых детей

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13 сентября. ПРАВМИР. Число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12%, у более половины школьников есть хронические заболевания.
Роспотребнадзор: в России не более 12% абсолютно здоровых детей
Фото: Penza-n.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Отмечается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (среди учащихся их число не превышает 10—12%), стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах. Частота функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза; хронических болезней – в 2 раза. Более половины школьников 7—9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни», — заявили в ведомстве.

Одной из причин такой ситуации в Роспотребнадзоре называют питание детей – в частности, избыточное потребление соли, специй, сахара и некачественных жиров и недостаток молочных продуктов, растительных масел, овощей, фруктов и рыбы.

Нарушение питания приводит к росту числа заболеваний желудочно-кишечного тракта, анемии, болезни обмена веществ.

В ведомстве напомнили, что во второй половине 2000-х годов отмечался существенный рост распространенности избыточной массы тела и ожирения среди детей.  Роспотребнадзор отмечает, что эта тенденция особенно тревожна, поскольку создает угрозу здоровью следующих поколений.

В службе пояснили, что проблема ожирения затрагивает весь жизненный цикл: у матерей, страдающих ожирением, выше вероятность рождения детей с избыточной массой тела, а у такого ребенка выше вероятность того, что она сохранится в зрелом возрасте. Вероятность развития ожирения с момента рождения зависит как от генетических факторов, так и от факторов окружающей среды.

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