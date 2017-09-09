Россия готова помочь странам, пострадавшим от урагана “Ирма”

9 сентября. ПРАВМИР. МЧС России готово оказать помощь странам Карибского бассейна, пострадавшим от урагана "Ирма".

Об этом заявил глава ведомства Владимир Пучков, сообщает РИА Новости.

“Тем странам, которые пострадали от удара “Ирмы” наши спасатели, наши высокие технологи и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку в этой сложной ситуации”, — сказал глава МЧС.

Владимир Пучков уточнил, что МЧС России уже высказало свои предложения зарубежным коллегам.

Ураган Ирма — мощный атлантический тропический циклон 5 категории. Первый крупный ураган, сформировавшийся в восточной части Атлантического океана после урагана «Джулия» 2010 года и второй крупный атлантический ураган сезона 2017 года. Самый мощный атлантический ураган и самый продолжительный ураган 5 категории за всю историю наблюдений.

Ураган вызвал катастрофические разрушения на островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и Кайкос и в южной части Багамских Осторовов. «Ирма» угрожает Кубе и Флориде, побережья которой он должен достигнуть утром 10 сентября. На юге штата была проведена эвакуация населения. Общее количество пострадавших от стихии может достичь 26 млн.

В Доминикане в зоне активности урагана находятся около 5 тысяч туристов из России. В окрестностях Майами проживает около 200 тысяч русскоязычных американцев.