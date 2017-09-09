Россия готова помочь странам, пострадавшим от урагана “Ирма”

Об этом заявил глава ведомства Владимир Пучков, сообщает РИА Новости.
“Тем странам, которые пострадали от удара “Ирмы” наши спасатели, наши высокие технологи и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку в этой сложной ситуации”, — сказал глава МЧС.
Владимир Пучков уточнил, что МЧС России уже высказало свои предложения зарубежным коллегам.
Ураган Ирма — мощный атлантический тропический циклон 5 категории. Первый крупный ураган, сформировавшийся в восточной части Атлантического океана после урагана «Джулия» 2010 года и второй крупный атлантический ураган сезона 2017 года. Самый мощный атлантический ураган и самый продолжительный ураган 5 категории за всю историю наблюдений.
Ураган вызвал катастрофические разрушения на островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и Кайкос и в южной части Багамских Осторовов. «Ирма» угрожает Кубе и Флориде, побережья которой он должен достигнуть утром 10 сентября. На юге штата была проведена эвакуация населения. Общее количество пострадавших от стихии может достичь 26 млн.
В Доминикане в зоне активности урагана находятся около 5 тысяч туристов из России. В окрестностях Майами проживает около 200 тысяч русскоязычных американцев.