Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

28 декабря. ПРАВМИР. Предполагается, что режим прекращения огня наступит с 29 декабря.

В ближайшее время план будет передан конфликтующим сторонам. Действие плана охватит все районы страны, где идут бои. Но на террористов он распространяться не будет, пишет РБК со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

В случае успеха соглашения о перемирии, представители правительства и оппозиции Сирии приступят к обсуждению политического урегулирования конфликта. Переговоры, которые должны проходить при поддержке России и Турции, планируется провести в столице Казахстана Астане.

Ранее Иран, Россия и Турция заявили, что готовы способствовать выработке соглашения между правительством Сирии и оппозицией об урегулировании конфликта и стать гарантами его исполнения. «Тройка» согласовала меры, направленные «на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта». Прекратиться он должен на основе уважения к территориальной целостности Сирии и понимания, что военного решения у конфликта нет.