О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

|
28 декабря. ПРАВМИР. Предполагается, что режим прекращения огня наступит с 29 декабря.
Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии
Фото: Reuters/Bassam Khabieh

В ближайшее время план будет передан конфликтующим сторонам. Действие плана охватит все районы страны, где идут бои. Но на террористов он распространяться не будет, пишет РБК со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

В случае успеха соглашения о перемирии, представители правительства и оппозиции Сирии приступят к обсуждению политического урегулирования конфликта. Переговоры, которые должны проходить при поддержке России и Турции, планируется провести в столице Казахстана Астане.

Ранее Иран, Россия и Турция заявили, что готовы способствовать выработке соглашения между правительством Сирии и оппозицией об урегулировании конфликта и стать гарантами его исполнения. «Тройка» согласовала меры, направленные «на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта». Прекратиться он должен на основе уважения к территориальной целостности Сирии и понимания, что военного решения у конфликта нет.

Теги:
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Груз фонда Доктора Лизы для Сирии доставлен на базу в Хмеймиме
Груз фонда Доктора Лизы для Сирии доставлен на базу в Хмеймиме
Новостная служба "Православие и мир"

В ближайшее время она будет передана адресатам

В разрушенной церкви Алеппо художник создал Пещеру Рождества
В разрушенной церкви Алеппо художник создал Пещеру Рождества
Новостная служба "Православие и мир"

Аль-Бадави был приглашен священниками для реставрации церкви

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Алеппо
Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Алеппо
Новостная служба "Православие и мир"

В город введен батальон военной полиции

Благотворительный фонд
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
70% собрано / 100980 руб. осталось
Екатерина Трофимова: помочь сердцу биться
Екатерина Трофимова: помочь сердцу биться
77% собрано / 70900 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
В Церкви назвали «большим перегибом» уничтожение Библий во Владивостоке
Новостная служба "Православие и мир"

Эта ситуация «вызывает обеспокоенность», сказала глава юридической службы патриархии игумения Ксения Чернега

"
Россияне стали больше беспокоиться о здравоохранении и образовании
Новостная служба "Православие и мир"

Наиболее острые проблемы страны по-прежнему связаны со сферой экономики

"
В районе крушения Ту-154 над Черным морем найдены тела 15 погибших
Новостная служба "Православие и мир"

Работы по обнаружению фрагментов самолета и тел погибших в авиакатастрофе продолжаются в круглосуточном режиме

Все статьи автора
Статьи Дня
Господи, благослови детей, зверей и пьяных Дедов Морозов
Священник Константин Камышанов

Как священник переоделся и людям подарки раздавал

Дима Зицер: «Раннее развитие» – просто способ зарабатывания денег
Настя Дмитриева

О том, нужно ли развивать ребенка и как делать это грамотно

Спасают не СМИ. Спасают читатели
Анастасия Сенникова

О том, как герои и читатели изменяют финалы наших историй

самое читаемое

Запомним их такими: имена и фотографии погибших в авиакатастрофе178,262

Доктор Лиза: Письма о любви и людях165,835

Нельзя говорить ребенку: «Бог забрал маму»!19,840

Валерий Халилов: “Не понимаю, как можно не любить Церковь”19,650

Неуместное поведение: соцсети во время трагедий19,017

Протоиерей Александр Ильяшенко: Трагедия – это какой-то знак для нас15,818

«Неукротимая, неумолимая, непреклонная, сложная, бесстрашная…»15,080

Цветы и слезы у офиса доктора Лизы (фото)13,410

Три фильма о докторе Лизе (видео)10,279

В числе пассажиров Ту-154 был певчий Высоко-Петровского монастыря10,256

лучшие авторы

Новостная служба290,271

Редакция портала "Православие и мир"210,752

Елизавета Глинка198,458

Валерия Михайлова28,197

Сергей Худиев19,017

Анастасия Сенникова16,847

Протоиерей Александр Ильяшенко15,818

Виктория Одиссонова13,321

Анна Данилова10,076

Тамара Амелина7,572

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2016 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта