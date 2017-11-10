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Россия спишет долг Мозамбику, чтобы накормить 150 тыс. голодающих детей

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10 ноября. ПРАВМИР. 150 тысяч мозамбикских школьников смогут в течение 5 лет получать бесплатные обеды, благодаря списанному Россией государственному долгу.
Россия спишет долг Мозамбику, чтобы накормить 150 тыс. голодающих детей
Фото: un.org

Россия готова простить Мозамбику долг в 40 миллионов долларов, сообщили в Центре новостей ООН. При содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) эти деньги африканские власти обязуются потратить на школьное питание.

Списание такого большого долга в целях поддержки социального развития стало самым масштабным в истории ВПП.

«Мы благодарны России и Мозамбику за их готовность использовать инновационные методы финансирования, которые поддерживают участие правительства в реализации важных программ. Мы поощряем другие государства-доноры к тому, чтобы они также обратили внимание на эти методы, способствующие достижению Целей устойчивого развития», – заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли.

Мозамбику удалось сократить число голодающих вдвое, однако на сегодняшний день четверть населения страны по-прежнему недоедает или регулярно сталкивается с нехваткой продовольствия.

Проект соглашения об использовании долгов Мозамбика для финансирования проектов в области развития этой африканской страны был одобрен правительством  РФ еще в октябре 2012 года. На тот момент долг составлял 144 миллиона долларов.

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