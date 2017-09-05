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Россия заняла 124-е место в мировом рейтинге благотворительности

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5 сентября. ПРАВМИР. В России увеличилось число граждан, которые участвуют в благотворительной деятельности, однако страна по-прежнему находится в конце рейтинга.
Россия заняла 124-е место в мировом рейтинге благотворительности

В общемировом рейтинге благотворительности Россия поднялась со 126 места на 124 место, сообщает Интерфакс со ссылкой на международный благотворительный фонд CAF (Charities Aid Foundation), который составляет рейтинг.

17 процентов россиян заявили, что они делали денежные пожертвования в 2016 году, тогда как в 2015 году об этом сообщили лишь 9%. Для составления доклада были опрошены 146 000 человек в 139 странах, рейтинг составлен на основании опроса компании Gallup.

Авторы рейтинга говорят, что только шесть стран из «большой двадцатки» вошли в топ-20 мирового рейтинга благотворительности, и все они столкнулись с падением показателей, так, например, США, Великобритания и Австралия потеряли по три строчки.

Как и в прошлые годы, лидером стала Мьянма, на втором месте – Индонезия, на третьем Кения, а замыкает четверку Новая Зеландия.

Двадцать процентов из стран-лидеров рейтинга – это страны Африки (Кения, Сьерра-Леоне, Либерия, Замбия).

Место страны зависит от среднего значения по трем показателям: денежные пожертвования в благотворительные организации; работа в качестве волонтера; оказание помощи нуждающемуся незнакомому человеку.

Напомним, что поучаствовать в благотворительных проектах можно с помощью программ фонда «Православие и мир».

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