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Россиянам с ВИЧ могут разрешить усыновлять детей

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28 апреля. ПРАВМИР. Российским ВИЧ-инфицированным могут разрешить усыновлять детей или брать их под опеку.
Россиянам с ВИЧ могут разрешить усыновлять детей

Этот пункт содержится в плане мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в России, о принятии которого неоднократно ранее просили пациентские и общественные организации, пишет «Коммерсант».

Документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. План также предполагает введение «мер ответственности» за призывы отказываться от медицинского освидетельствования на ВИЧ.

Итоговый вариант плана предусматривает необходимость актуализации к третьему кварталу 2017 года нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения ВИЧ-инфекции, эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-инфекции, а также соцподдержки лиц с ВИЧ.

«Затронута и тема ВИЧ-диссидентства — популярного антинаучного течения, отрицающего существование этой инфекции. К третьему кварталу 2018 года должен быть разработан федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в законодательство «в части установления запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, и мер ответственности за ее распространение», – говорится в документе.

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