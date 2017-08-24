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Россияне чаще всего сожалеют о гордыне, лени и суеверии

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24 августа. ПРАВМИР. Россияне чаще всего сожалеют о таких грехах, как маловерие, суеверие и гордыня.
Россияне чаще всего сожалеют о гордыне, лени и суеверии

Это следует из опроса 50 священников, проведенного в международном сетевом проекте «Батюшка онлайн», а также анализа содержимого портала и сообщества проекта «Вконтакте», сообщает RT со ссылкой на руководителя проекта Надежду Земскову.

По оценке участников проекта, после маловерия, суеверия и гордыни следуют уныние, недовольство своей жизнью и лень.

Далее, согласно результатам опроса, следуют истории, связанные с такими грехами, как непочтение родителей, конфликты с близкими, аборты и различные вредные привычки.

Также многие жители страны, по словам священников, сожалеют о блуде, изменах и воровстве. Замыкают список наиболее часто упоминаемых порочных поступков обман, зависть и осуждение.

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