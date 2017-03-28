Россияне не приемлют коррупцию (опрос)

28 марта. ПРАВМИР. Россиянам чаще всего приходилось давать взятки, когда они нарушали правила дорожного движения, получали водительские права или лежали в больнице.

Кроме того, с коррупцией граждане РФ сталкивались при попытке устроить ребенка в школу, а также при трудоустройстве и обращении за справками в органы власти, следует из опроса «Левада-центра».

Абсолютное большинство россиян (89%) считают неприемлемой коррупцию в органах власти, но 20% допускают решение повседневных вопросов с помощью взяток.

32% россиян говорят, что коррупция «полностью поразила органы власти России сверху донизу», еще 47% считают, что власть «в значительной мере» поражена коррупцией.

При этом количество опрошенных, считающих Владимира Путина в полной или значительной мере ответственным за масштабы коррупции в стране составляет 67%.

Почти половина опрошенных (45%) заявили, что «Путин будет пытаться бороться с коррупцией, но ему вряд ли удастся добиться существенных успехов, потому что коррупция в России неискоренима».