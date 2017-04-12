Россияне определили черту бедности (опрос)

Это следует из данных, представленных Всероссийским центром изучения общественного мнения по итогам исследования, посвященного изучению вопроса бедности.
В Москве и Петербурге средник показатель бедности – 21681 рублей, в сельской местности – 12478 рублей.
Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в марте 2017 года составила 35%: За аналогичные периоды последних пяти лет максимальной эта суммарная доля была в марте 2016 года (42%), минимальной – в марте 2014 года (20%).
По данным Росстата в четвертом квартале 2016 года прожиточный минимум на душу населения составил 9691 руб.