Россияне определили черту бедности (опрос)

12 апреля. ПРАВМИР. Черта бедности для россиян сегодня – 15506 рублей, таков средний уровень доходов на одного члена семьи, ниже которого, по ощущениям наших сограждан, наступает бедность.

Это следует из данных, представленных Всероссийским центром изучения общественного мнения по итогам исследования, посвященного изучению вопроса бедности.

В Москве и Петербурге средник показатель бедности – 21681 рублей, в сельской местности – 12478 рублей.

Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в марте 2017 года составила 35%: За аналогичные периоды последних пяти лет максимальной эта суммарная доля была в марте 2016 года (42%), минимальной – в марте 2014 года (20%).

По данным Росстата в четвертом квартале 2016 года прожиточный минимум на душу населения составил 9691 руб.