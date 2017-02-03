Россияне осуждают наркоманию и снисходительны к мату – ВЦИОМ

3 февраля. ПРАВМИР. Одним из самых осуждаемых преступлений для россиян является употребление наркотиков, а одним из наименее серьезных проступков – использование ненормативной лексики, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Вторым по тяжести преступлением россияне считают взяточничество, на третьем месте – публичное проявление неприязни к представителям других национальностей.

Далее – в порядке убывания – пьянство, уклонение от уплаты налогов, супружеская измена, уклонение от службы в армии, сопротивление полиции, курение в неположенных местах, присвоение найденных денег, безбилетный проезд в общественном транспорте и, наконец, использование ненормативной лексики.

Интересно, что чаще всего россияне призывают относиться снисходительно к мату, безбилетному проезду и курению в неположенных местах.

Опрос ВЦИОМ был проведен 23-24 января в 130 населенных пунктах в 46 регионах РФ. Объем выборки составил 1600 человек.