О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Россияне поддержали введение продовольственных карточек

|
28 февраля. ПРАВМИР. 78% россиян поддержали идею введения продовольственных карточек для малоимущих.
Россияне поддержали введение продовольственных карточек

53% при этом подчеркивают, что введение «талонов на питание» может излишне нагрузить бюджет стран, а 56% считают, что число получателей таких карт будет максимально ограниченным, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ.

Ненужной инициативу о введении карточек назвали 19% опрошенных. Половина респондентов (52%) не сомневается в том, что карты попадут к действительно нуждающимся в них гражданам.

Большинство россиян полагают, что реализация подобной программы позволит поддержать отечественных сельхозпроизводителей (с этим утверждением согласны 76%), а также даст возможность малоимущим полноценно питаться (75%). 63% респондентов выразили уверенность, что продовольственные карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, что не даст потратить средства на алкоголь и сигареты. По результатам исследования, большинство соотечественников (60%) не ожидают роста цен на продукты.

На получение продовольственных карт исходя из доходов своей семьи рассчитывает 31% опрошенных россиян и только 26% сказали, что испытывают потребность в них.

Ранее в правительстве сообщили о введении продовольственных карточек для малоимущих семей. Их можно будет обменять на полезные продукты первой необходимости (мясо, рыба, овощи, молоко) отечественных производителей.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Кому перепадут продукты по карточкам?
Кому перепадут продукты по карточкам?
Ирина Якушева

Бедные смогут себе позволить…

Малоимущим помогут баллами для обмена на продукты
Малоимущим помогут баллами для обмена на продукты
Новостная служба "Православие и мир"

Баллы необходимо будет потратить на покупку мяса, рыбы, молока или овощей

Россияне осуждают высадку детей из общественного транспорта на мороз
Россияне осуждают высадку детей из общественного транспорта на мороз
Новостная служба "Православие и мир"

Большинство россиян считают, что необходимо штрафовать кондукторов, высаживающих детей из автобусов

Благотворительный фонд
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
96% собрано / 39899.65 руб. осталось
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
85% собрано / 22555.07 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Николай Караченцов госпитализирован в реанимацию после ДТП
Новостная служба "Православие и мир"

Актер попал в аварию в понедельник вечером

"
Вице-премьер Голодец предложила перестать строить прямоугольные классы в школах
Новостная служба "Православие и мир"

Оптимальной формой для организации учебного процесса является квадрат

"
Православные чтут память апостола Онисима
Новостная служба "Православие и мир"

28 февраля Церковь вспоминает апостола от 70-ти Онисима, принявшего мученическую смерть в царствование императора Траяна

Все статьи автора
Статьи Дня
Постное письмо № 4. Кто поставил Церковь на колени?
Архимандрит Савва (Мажуко)

Впервые я узнал о земных поклонах от Ленина

ЕГЭ по истории: как не отравить жизнь математикам
Павел Лукин

Любой нормальный экзамен легко превратить в ненормальный

«Если за тобой придут, связывай простыни и лезь из окна»
Тамара Амелина

Что сказать ребенку, когда в дверь стучат сотрудники опеки

самое читаемое

10 правил Великого поста41,435

Петров грех, или Почему вера не растет вместе с пивным животиком25,528

Прожить каждый день Великого поста по Евангелию20,210

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?12,857

Соленое детство. Отказник11,084

Великий покаянный канон святого Андрея Критского — понедельник10,494

Пусть Господь застанет нас в борьбе9,385

Постное письмо № 2. У ворот рая8,989

Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты6,395

Человеку поручено Богом познать самого себя5,377

лучшие авторы

Мария Сеньчукова41,199

Архимандрит Савва (Мажуко)37,350

Редакция портала "Православие и мир"29,418

Протоиерей Павел Великанов25,514

Протоиерей Алексий Уминский20,197

Епископ Иона (Черепанов)15,735

Новостная служба14,399

Александр Гезалов11,077

Протоиерей Максим Денисенко9,756

Протоиерей Алексий Иродов5,369

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть