Россияне поддержали введение продовольственных карточек

28 февраля. ПРАВМИР. 78% россиян поддержали идею введения продовольственных карточек для малоимущих.

53% при этом подчеркивают, что введение «талонов на питание» может излишне нагрузить бюджет стран, а 56% считают, что число получателей таких карт будет максимально ограниченным, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ.

Ненужной инициативу о введении карточек назвали 19% опрошенных. Половина респондентов (52%) не сомневается в том, что карты попадут к действительно нуждающимся в них гражданам.

Большинство россиян полагают, что реализация подобной программы позволит поддержать отечественных сельхозпроизводителей (с этим утверждением согласны 76%), а также даст возможность малоимущим полноценно питаться (75%). 63% респондентов выразили уверенность, что продовольственные карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, что не даст потратить средства на алкоголь и сигареты. По результатам исследования, большинство соотечественников (60%) не ожидают роста цен на продукты.

На получение продовольственных карт исходя из доходов своей семьи рассчитывает 31% опрошенных россиян и только 26% сказали, что испытывают потребность в них.

Ранее в правительстве сообщили о введении продовольственных карточек для малоимущих семей. Их можно будет обменять на полезные продукты первой необходимости (мясо, рыба, овощи, молоко) отечественных производителей.