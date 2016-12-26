Россияне рассказали, как и где встретят Новый год и Рождество

26 декабря. ПРАВМИР. Большинство россиян (70%) планируют встретить Новый год у себя дома, с родными и близкими.

Только каждый пятый житель страны (21%) хочет провести новогоднюю ночь в гостях, с друзьями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-Центр». По словам социологов, встретить 2017-й год за рубежом планируют 3% респондентов. Еще 2% проведут его в доме отдыха. Столько же — в одиночестве.

60% россиян собираются просто отдыхать дома в новогодние каникулы. Еще 17% планируют заниматься домашними делами, ремонтом, а 15% поедут в гости к родным или знакомым в другой регион России. Работать в праздники будут 8% участников опроса.

Соцопрос показал, что Новый год по-прежнему является самым популярным зимним праздником — его планируют отмечать 95% россиян. Православное Рождество 7 января празднуют 58% респондентов, Старый Новый год — 47%, Крещение — 39%, католическое Рождество 25 декабря — 4%.

Опрос был проведен 9-12 декабря среди 800 человек в 137 населенных пунктах РФ.