Россияне рассказали социологам о своих ожиданиях от 2017 года

23 декабря. ПРАВМИР. Более половины россиян (53%) надеются, что новый год будет для них лучше, чем уходящий 2016 год.

Почти каждый пятый (18%) сомневается, что наступающий год будет отличаться от предыдущего. Пессимистично настроены лишь 4% респондентов, сообщает «Левада-Центр» со ссылкой на результаты опроса, проведенного 9-12 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Около 60% респондентов в новому году ждут громких коррупционных скандалов и отставок министров (53% — год назад). 16% говорят о возможности отставки правительства, еще 9% — о госперевороте.

Опрос показал, что снизилась доля тех, кто ожидает в будущем году массовых волнений и протестов населения (21% против 31% в 2016 году), столкновений на национальной почве (17% против 30%), крупных техногенных катастроф (27% против 37%).

Четверть россиян не исключает в 2017 году массовых эпидемий (26%). Каждый пятый россиянин говорит о возможном обострении ситуации на Северном Кавказе (22%). Около 21% не исключает вооруженного конфликта с какой-то из соседних стран. В возможность войны с США или НАТО верит каждый десятый респондент.