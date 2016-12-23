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Россияне рассказали социологам о своих ожиданиях от 2017 года

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23 декабря. ПРАВМИР. Более половины россиян (53%) надеются, что новый год будет для них лучше, чем уходящий 2016 год.
Россияне рассказали социологам о своих ожиданиях от 2017 года
Фото: Агентство "Москва"

Почти каждый пятый (18%) сомневается, что наступающий год будет отличаться от предыдущего. Пессимистично настроены лишь 4% респондентов, сообщает «Левада-Центр» со ссылкой на результаты опроса, проведенного 9-12 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Около 60% респондентов в новому году ждут громких коррупционных скандалов и отставок министров (53% — год назад). 16% говорят о возможности отставки правительства, еще 9% — о госперевороте.

Опрос показал, что снизилась доля тех, кто ожидает в будущем году массовых волнений и протестов населения (21% против 31% в 2016 году), столкновений на национальной почве (17% против 30%), крупных техногенных катастроф (27% против 37%).

Четверть россиян не исключает в 2017 году массовых эпидемий (26%). Каждый пятый россиянин говорит о возможном обострении ситуации на Северном Кавказе (22%). Около 21% не исключает вооруженного конфликта с какой-то из соседних стран. В возможность войны с США или НАТО верит каждый десятый респондент.

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