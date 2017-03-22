Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны

22 марта. ПРАВМИР. Каждый четвертый россиянин считает, что история нашей страны начинается с Киевской Руси (26%), а каждый десятый ведет отсчет с момента крещения Руси (12%), следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

Между тем 36% россиян, отвечая на вопрос, с какой даты, эпохи, события ведет отсчет история нашей страны, сказали «с незапамятных времен, испокон веков».

7% респондентов считают, что история страны началась с образования русских княжеств, 5% – с царствования Петра I, а 3% – с Октябрьской революции 1917 года.

По 2% отсчитывают историю России с создания Московского царства, с распада СССР и создания суверенной РФ в 1991 году, с избрания президентом Владимира Путина, 1% – с принятия Декларации о суверенитете РФ в 1990 году.

Социологи также поинтересовались у респондентов, какие периоды нашей истории вызывают у них особый, повышенный интерес.

38% россиян таким историческим периодом считают Великую Отечественную войну, 31% – Петровскую эпоху (XVIII век), 28% – историю Древней Руси (VIII-XVII вв.).

Остальные респонденты интересуются концом XIX – началом ХХ вв. (18%), «брежневской эпохой» 1970-80 гг. (17%) и XIX в. (14%). Ничего в российском прошлом не интересует 15% участников опроса.