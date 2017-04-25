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Россияне считают, что мужчины могут воспитывать детей не хуже женщин (опрос)

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25 апреля. ПРАВМИР. Более 70 процентов россиян считают, что мужчина не хуже жены может справиться с обязанностями по уходу за детьми и ведению домашнего хозяйства, следует из опроса ВЦИОМ.
Россияне считают, что мужчины могут воспитывать детей не хуже женщин (опрос)

Функция ухода за новорожденным ребенком в нашем обществе скорее возлагается на женщин: 56% россиян не считают нормой, когда ее выполняют мужчины, а женщины после родов выходят на работу. Подобный стереотип подкрепляется практикой: у большинства опрошенных (59%) нет знакомых семей, где воспитанием ребенка в основном занимался бы отец. Однако способность отца осуществлять подобные обязанности признается большинством граждан (72%).

Образ мужчины-добытчика, чья основная задача – материально обеспечивать семью, а не заниматься воспитанием детей – далеко не однозначен: если 48% согласны с ним, то 46% – нет.

Не сложившиеся отношения между супругами не должны влиять на общение детей с отцом: матери не следует его ограничивать – считают 88% россиян. В социализации ребенка участие отца играет крайне важную роль: мужчина закладывает в ребенка уважение к женщине (об этом сказали 41% опрошенных, отвагу (32%), ответственность (30%), а также трудолюбие (16%), целеустремленность (11%), щедрость (10%), дисциплинированность (10%).

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