Россияне считают важнейшими событиями года рост цен и избрание Трампа

22 декабря. ПРАВМИР. Россияне считают важнейшими событиями уходящего года рост цен и избрание Дональда Трампа президентом США.

Согласно данным опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией «Левада-центр», за эти два варианта в рейтинге важнейших событий 2016 года отдали свои голоса по 30% и 28% россиян соответственно.

Чуть менее четверти респондентов (23%) более важными событиями назвали спортивные события: Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде из-за допингового скандала.

Вооруженный конфликт в Сирии самым важным событием назвали 22% участников опроса. Каждый пятый россинин поставил на первое место гибель детей на озере в Карелии.

18% вспомнили арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки, 17% — праздничный парад 9 мая, 15% россиян — послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, столько же — войну на востоке Украины.

За наплыв в Европе беженцев с Ближнего Востока и из Африки «проголосовали» 14% россиян, за выборы депутатов Государственной думы, арест заместителя начальника антикоррупционного комитета МВД Дмитрия Захарченко и восстановление отношений с Турцией — по 13%. Крушение Boeing в Ростове-на-Дону вспомнили 12%, на продление санкций против России указали 11% респондентов. «Прямая линия» с Владимиром Путиным, чемпионат Европы по футболу и замена индексации пенсий единовременной выплатой набрали по 10%.

Менее 10% назвали попытку военного переворота в Турции, референдум о выходе Великобритании из ЕС и теракты в Европе, конкурс «Евровидение», встречу на Кубе патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска, суд над Надеждой Савченко, землетрясение в Италии, усиление давления власти на общественные и некоммерческие организации, праймериз «Единой России» и панамский офшорный скандал.

Другие события назвали 2% респондентов. Затруднили ответить 11% россиян.