Россияне смогут пожаловаться на врачей через сайт госуслуг

29 сентября. ПРАВМИР. Россияне смогут пожаловаться на качество медицинского обслуживания в личном кабинете на сайте госуслуг.

С ноября этого года россияне смогут оценить качество российского здравоохранения с помощью личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, пишет «Коммерсант».

Проект постановления правительства о начале эксперимента и его правилах Минздрав опубликовал для общественного обсуждения.

Личный кабинет пациента «Мое здоровье» на сайте госуслуг министерство запустило в марте этого года. С его помощью пациент может проверить номер полиса ОМС, сведения о прикреплении к поликлинике и вызвать врача на дом.

В перспективе перечень доступных данных в личном кабинете вырастет, когда запустится Единая информационная система в сфере здравоохранения.

На сбор мнений россиян Минздрав отводит год — с ноября 2017 года по декабрь 2018 года. Весной 2019 года ведомство совместно с Минкомсвязью должно будет отчитаться о результатах проекта правительству. Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, цель — «отработать технологическое и организационное взаимодействие», чтобы потом превратить экспериментальный сервис в постоянный.