О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Россияне смогут пожаловаться на врачей через сайт госуслуг

|
29 сентября. ПРАВМИР. Россияне смогут пожаловаться на качество медицинского обслуживания в личном кабинете на сайте госуслуг.
Россияне смогут пожаловаться на врачей через сайт госуслуг

С ноября этого года россияне смогут оценить качество российского здравоохранения с помощью личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, пишет «Коммерсант».

Проект постановления правительства о начале эксперимента и его правилах Минздрав опубликовал для общественного обсуждения.

Личный кабинет пациента «Мое здоровье» на сайте госуслуг министерство запустило в марте этого года. С его помощью пациент может проверить номер полиса ОМС, сведения о прикреплении к поликлинике и вызвать врача на дом.

В перспективе перечень доступных данных в личном кабинете вырастет, когда запустится Единая информационная система в сфере здравоохранения.

На сбор мнений россиян Минздрав отводит год — с ноября 2017 года по декабрь 2018 года. Весной 2019 года ведомство совместно с Минкомсвязью должно будет отчитаться о результатах проекта правительству. Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, цель — «отработать технологическое и организационное взаимодействие», чтобы потом превратить экспериментальный сервис в постоянный.

Теги:
, , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Минздрав: для покупки наркотических лекарств нотариально заверенная доверенность не обязательна
Минздрав: для покупки наркотических лекарств нотариально заверенная доверенность не обязательна
Новостная служба "Православие и мир"

Достаточно рукописной доверенности

Минздрав: охват населения вакциной от гриппа увеличился почти в 1,5 раза
Минздрав: охват населения вакциной от гриппа увеличился почти в 1,5 раза
Новостная служба "Православие и мир"

Заболеваемость гриппом удалось снизить за пять лет в 3,5 раза

Минздрав: около 30% младенческой смертности обусловлено акушерскими причинами
Минздрав: около 30% младенческой смертности обусловлено акушерскими причинами
Новостная служба "Православие и мир"

Главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов рассказал о проблемах в российских роддомах

Благотворительный фонд
Аверин Дмитрий: Февральская революция
Аверин Дмитрий: Февральская революция
18% собрано / 1035479 руб. осталось
Право мечтать и бороться!
Право мечтать и бороться!
14% собрано / 185000 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Учредитель благотворительного фонда в Иркутске сам подкинул миллион
Новостная служба "Православие и мир"

По его словам, он сделал это ради эксперимента

"
Пансионат для престарелых имени Елизаветы Глинки откроется под Владимиром
Новостная служба "Православие и мир"

Современное здание рассчитано на 80 мест

"
Скончался писатель Виктор Тростников
Новостная служба "Православие и мир"

Виктор Тростников умер на 90-м году жизни

Все статьи автора
Статьи Дня
Одна дома, или «Ты что тут делала целый день?»
Екатерина Бурмистрова

Психолог Екатерина Бурмистрова о семьях, где мама посвятила детям всю себя

40 минут у девочки «стояло» сердце, но мы продолжали откачивать
Надежда Прохорова

Поразительные истории о главном человеческом органе от лучших докторов

8 фактов о старости: почему в домах стариков нет книг и общего бюджета
Алиса Орлова

Пожилые люди хотят говорить о смерти, но им не с кем

самое читаемое

Актер Егор Клинаев погиб, пытаясь оказать помощь водителям на МКАД17,400

Я просто видела смерть: 7 месяцев жизни в туберкулезном диспансере15,963

Маленький Пьеро очень хочет услышать маму8,257

Каков ты, крест священника?5,979

«5 минут – это много и дорого3,543

Олег Погудин: Я не молюсь со сцены2,977

«Поживет с отцом и приползет, никому он там не нужен!»2,745

День Господень настал – во тьме и на Кресте2,689

Молодежь говорила: «А вы нам платить будете?»1,895

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России1,448

лучшие авторы

Новостная служба31,042

Редакция портала "Православие и мир"19,922

Вера Коровина15,997

Екатерина Ильченко8,325

Дарья Рощеня6,435

Яна Дворкина6,319

Алла Мождженская6,075

Священник Сергий Круглов5,985

Настя Дмитриева3,805

Елена Скачко3,545

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть