Россияне сочли наркоманию и бедность основными причинами сиротства (опрос)

30 марта. ПРАВМИР. Наличие в стране сирот и брошенных детей россияне склонны объяснять тем, что в обществе «очень много опустившихся людей, алкоголиков, наркоманов и т.п.» (48%) и «слишком много людей, живущих в бедности и неустроенности» (43%).

Каждый третий (33%) видит причину «в потере моральных опор и ужесточении нравов», каждый четвертый (25%) – в том, что «рождается слишком много больных детей с тяжелыми наследственными заболеваниями, врожденными патологиями». Еще 23% россиян полагают, что сироты появляются, поскольку «разрушается семья, люди становятся эгоистами, расчетливыми, озабочены личной выгодой и удовольствиями», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

По 18% отмечают, что в стране «разрушена система социального обеспечения, профилактики здоровья» и «не ценится жизнь ни взрослых, ни детей».

Отвечая на вопрос, что, по их мнению, прежде всего, побудило власть принять «закон Димы Яковлева», большинство респондентов (46%) указали на стремление оградить российских сирот от насилия в США. Кроме того 18% россиян объяснили принятие этого закона «убеждением, что наших детей в принципе нельзя отдавать заграницу на усыновление».

Между тем, по мнению части респондентов, «закон Димы Яковлева» появился из-за стремления властей «заставить американцев с уважением относиться к России и перестать вмешиваться в ее внутренние дела» (7%), а также «желания отомстить США за принятие «акта Магнитского» (6%).