О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Россияне сочли наркоманию и бедность основными причинами сиротства (опрос)

|
30 марта. ПРАВМИР. Наличие в стране сирот и брошенных детей россияне склонны объяснять тем, что в обществе «очень много опустившихся людей, алкоголиков, наркоманов и т.п.» (48%) и «слишком много людей, живущих в бедности и неустроенности» (43%).
Россияне сочли наркоманию и бедность основными причинами сиротства (опрос)

Каждый третий (33%) видит причину «в потере моральных опор и ужесточении нравов», каждый четвертый (25%) – в том, что «рождается слишком много больных детей с тяжелыми наследственными заболеваниями, врожденными патологиями». Еще 23% россиян полагают, что сироты появляются, поскольку «разрушается семья, люди становятся эгоистами, расчетливыми, озабочены личной выгодой и удовольствиями», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

По 18% отмечают, что в стране «разрушена система социального обеспечения, профилактики здоровья» и «не ценится жизнь ни взрослых, ни детей».

Отвечая на вопрос, что, по их мнению, прежде всего, побудило власть принять «закон Димы Яковлева», большинство респондентов (46%) указали на стремление оградить российских сирот от насилия в США. Кроме того 18% россиян объяснили принятие этого закона «убеждением, что наших детей в принципе нельзя отдавать заграницу на усыновление».

Между тем, по мнению части респондентов, «закон Димы Яковлева» появился из-за стремления властей «заставить американцев с уважением относиться к России и перестать вмешиваться в ее внутренние дела» (7%), а также «желания отомстить США за принятие «акта Магнитского» (6%).

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Треть россиян хотят, чтобы их дети стали врачами (опрос)
Треть россиян хотят, чтобы их дети стали врачами (опрос)
Новостная служба "Православие и мир"

В Топ-5 профессий попали врачи, военные, юристы, педагоги и рабочие

Россияне не приемлют коррупцию (опрос)
Россияне не приемлют коррупцию (опрос)
Новостная служба "Православие и мир"

89% россиян считают неприемлемой коррупцию в органах власти

Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны (опрос)
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны (опрос)
Новостная служба "Православие и мир"

36% говорят, что история России ведет отсчет «с незапамятных времен»

Благотворительный фонд
Марина Цветкова: Дождаться трансплантации
Марина Цветкова: Дождаться трансплантации
11% собрано / 149968 руб. осталось
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
19% собрано / 191226 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Названы победители Международного конкурса «Православная инициатива»
Новостная служба "Православие и мир"

267 проектов-победителей представлены в четырех конкурсных направлениях

"
Купола и крест водрузили на строящийся в Страсбурге русский храм
Новостная служба "Православие и мир"

Центральный купол, малые купола, шатер и кресты были изготовлены в Москве

"
Самый большой храм Афона может обрушиться при первом землетрясении
Новостная служба "Православие и мир"

Игумен афонского монастыря Дохиар пожаловался на безразличие местных властей

Все статьи автора
Статьи Дня
6 претензий учителя к современным родителям
Ксения Кнорре Дмитриева

Они не доверяют педагогам, жалуются и растят потребителей

“В тишине его безмолвного страдания мы учились прислушиваться к своему сердцу”
Монахиня Евфимия (Аксаментова)

Воспоминания келейницы архимандрита Кирилла (Павлова)

“Святой Патрик для многих – такой забавный старичок”
Наталия Федотова

Протоиерей Георгий Завершинский из Ирландии - с рассказом о новом святом

самое читаемое

«В 12 лет так нанянчилась, что своих не хочу»21,407

Подростки на митингах. Что происходит20,446

Скажи мне, брате, что делать с «френдами»?10,319

Отец Анатолий, который хочет всех спасти9,480

Архимандрит Савва (Мажуко): «Мариино стояние» – путь от распутства к святости7,751

Архимандрит Савва (Мажуко): Мы же интеллигентные люди!7,546

6 претензий учителя к современным родителям5,770

Похищенного из больницы ребенка не дали усыновить воспитавшему его мужчине4,732

Подвиг девочки из тайги обернулся уголовным делом для ее матери4,570

Российский туберкулез: что с ним делать? Объясняет врач4,366

лучшие авторы

Новостная служба25,892

Марина Солотова21,407

Ирина Лукьянова20,446

Архимандрит Савва (Мажуко)19,508

Илья Аронович Забежинский10,319

Владимир Липилин9,480

Ксения Кнорре Дмитриева5,770

Василий Штабницкий4,366

Дарья Рощеня4,256

Инокиня Евгения (Сеньчукова)2,208

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть