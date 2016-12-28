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Россияне стали больше беспокоиться о здравоохранении и образовании

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28 декабря. ПРАВМИР. Наиболее острые проблемы страны, по ощущениям россиян, по-прежнему связаны со сферой экономики. При этом все больше жителей страны обращают внимание на проблемы здравоохранения.
Россияне стали больше беспокоиться о здравоохранении и образовании
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провел опрос о том, какие проблемы россияне считают наиболее значимыми в масштабах страны, в конце этого года в ТОП-3 проблем стран, по оценкам россиян, входят низкие зарплаты (18% в декабре – против 13% в январе), экономика в целом (18% – против 23%), здравоохранение (17% – против 7%).

Если актуальность проблемы здравоохранения за год существенно выросла, то рост цен стал беспокоить меньше: в январе эту проблему отмечали 20%, в декабре – 13% опрошенных. В первую пятерку рейтинга проблем также входит безработица (15%).

Для молодых людей от 18 до 24 лет самыми острыми являются темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%). Людей в возрасте 60 лет и старше больше всего беспокоят экономика (24%) здравоохранение (23%) и низкие пенсии (16%).

ТОП-3 проблем среди женщин: здравоохранение (22%), низкие зарплаты (20%), экономика (18%), среди мужчин: экономика (19%), низкие зарплаты (17%), безработица (13%).

Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), социальную политику (9%), также отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%) и др. Значимость внешней политики за последние годы снизилась: если в конце 2014 и 2015 гг. ее называли важной проблемой 12%, то в декабре 2016-го – только 4% респондентов.

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова говорит, что в последние два месяца опросы фиксируют повышение эмоциональной напряжённости в связи с проблемным фоном: россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. «Сквозная проблема – снижение доходов населения – не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах. Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование. Половина всех жалоб на медицину связана со снижением её доступности: коммерциализация многих услуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб – это недовольство качеством лечения: низкая оценка профессионализма врачей, их отношения к пациентам», – говорит эксперт.

«Среди проблем сферы образования чаще всего звучит та же самая тема снижения его доступности: высокие цены на учебники, питание в школах, необходимость посещения платных занятий для того, чтобы подготовить ребёнка к экзаменам или поступлению в вуз. Несколько реже звучит тема ЕГЭ, но много жалоб на качество обучения – родители перестают ориентироваться в меняющихся стандартах», добавляет социолог.

Опрос проведен 10-11 декабря 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки (при каждом опросе) 1600 человек.

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