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Россияне стали больше заниматься благотворительностью

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15 сентября. ПРАВМИР. Россияне стали более вовлечены в благотворительную деятельность в последнее десятилетие, следует из данных опроса ВЦИОМ.
Россияне стали больше заниматься благотворительностью

Уровень вовлеченности россиян в благотворительность вырос: на 19 процентных пунктов, начиная с 2007 года.

Согласно результатам опроса, если 10 лет назад о том, что они занимаются благотворительностью, сообщили 50% граждан, то сейчас таковых — 69%.

При этом россияне стали реже давать милостыню. В 2007 году подавали 36%, сейчас – 30%.

В последние несколько лет адресную помощь в виде перевода денег на счет осуществляли 32% опрошенных против 4% в 2007 году, в благотворительные фонды передавали средства 17% (в 2007 году – 4%).

Опрос также выяснил, что 24% респондентов делают денежные пожертвования в размере 101-500 рублей, а 17% — в размере 501-1000 рублей.

Сообщается, что 70% опрошенных не знают или не смогли вспомнить ни одной благотворительной организации, а о термине «фандрайзинг» 92% никогда не слышали, 5% знакомы с этим словом, но дать его определение затрудняются.

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