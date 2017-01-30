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Россияне стали меньше бояться

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30 января. ПРАВМИР. Декабрь стал одним из самых спокойных месяцев 2016 года, в целом россияне стали испытывать меньше страхов, сообщает ВЦИОМ.
Россияне стали меньше бояться

Опасения, связанные с международными конфликтами, а также с ростом цен, остались главными факторами, создающими наибольшее напряжение в обществе.

«Индекс страхов по первой проблеме в ноябре-декабре составил 14 п. (в январе 2016 году он был равен 23 пунктов). Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно подорожания товаров и обесценивания сбережений, снизился до минимального значения в 2016 году (10 пунктов) – против 19 пунктов в начале года», – говорится в сообщении социологов.

Опустились также индексы страхов роста преступности, внутренних беспорядков, конфликтов, за год стали меньше беспокоить возможные проблемы со здоровьем, получением медицинской помощи.

Страхи снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат, потери работы, а также семейные конфликты и проблемы занимают последние строчки в рейтинге страхов.

Во ВЦИОМ считают, что россияне стали меньше бояться по двум причина. «Во-первых, нетипичная для декабря стабильность на валютном рынке. Негативные ожидания не оправдались. Во-вторых, миролюбивые декларации руководства страны, сделанные в ноябре – декабре. Они услышаны и отрефлексированы. Общий итог – ослабление актуальности доминантных страхов», – говорит руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

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