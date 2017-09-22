Россияне стали меньше доверять врачам

22 сентября. ПРАВМИР. Доверие к врачам у россиян за последние несколько лет уменьшилось.

Если в 2015 году о своем доверии к данной профессии говорили 55% респондентов, то в 2017 году – 36%, свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ.

Не доверяют врачам 20% опрошенных, затруднились высказать свое отношение к ним 44% опрошенных.

Социологи отмечают, что те, кто в последнее время обращался в государственную (39%) или частную поликлинику (39%), доверяют врачам больше, чем те, кому в последнее время медицинская помощь не требовалась (29%).

О том, что врачи сегодня занимают высокое положение в обществе, сказали 32%.Противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных.

Высокооплачиваемой профессию врача назвали 25% опрошенных, хотя в 2014 году о подобном говорили 41%. 35%, в свою очередь, считают, что данная профессия недоходная.