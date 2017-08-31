Россияне стали меньше тратить на подготовку детей к школе

31 августа. ПРАВМИР. Расходы россиян на подготовку детей к школе снизились по сравнению с прошлым годом на 14% – до 12745 рублей с 14810 рублей.

Снижение расходов наблюдается по всем позициям, кроме одежды и обуви, сообщает ВЦИОМ.

Наиболее заметно уменьшение размера добровольных взносов (с 716 руб. год назад до 310 руб. сейчас) и взносов по договоренности с администрацией школы и другими родителями на школьные нужды (с 1214 руб. до 649 руб.).

Основная часть трат приходится на покупку школьной формы, сменной обуви и другой одежды: 6442 руб. (в 2016 году – 5931 руб.).

В среднем более полутора тысяч рублей будет израсходовано на покупку портфеля (1785 руб. против 2153 руб. годом ранее) и письменных принадлежностей (1773 против 1968 руб.).

Больше тысячи рублей также придется отдать на учебники (1197 руб. против 1908 руб. годом ранее).

Сократились и расходы на цветы и подарки учителям к Дню знаний (589 руб. против 920 руб. год назад).