Россияне в разных регионах стареют с разной скоростью

19 января. ПРАВМИР. Ученые рассчитали для россиян порог старости в разных регионах, и выяснили, что он сильно отличается.

В Ингушетии, например, мужчины становятся стариками в 70 лет, что соответствует уровню европейских стран. А в республике Тыва старость наступает в 57 лет, как в самых бедных странах Африки, пишет газета «Известия».

Под порогом старости понимается возраст, в котором средняя ожидаемая продолжительность жизни становится меньше 15 лет. При этом ученые подчеркиваются, что понятие «порог старости» не является простой разницей между продолжительностью жизни и цифрой 15.

15-летний срок до смерти ученые выбрали для определения начала старости потому, что в это время резко меняется социальное поведение людей, их повседневная жизнь и состояние здоровья.

Порог старости для мужчин и для женщин может сильно отличаться. Например, исследователи делают вывод, что в Петербурге для мужчин этот показатель составляет 65,4 года, а для женщин – 70,1. В столице показатели не так разбросаны – 69,7 для мужчин и 71,3 для женщин.

В среднем по России порог старости для мужчин составляет 61,7, для женщин – 68,4. Планируется, что к 2035 году этот показатель увеличится до 66,5 и 70,5, соответственно.

С таблицей порога старости по регионам можно ознакомиться по следующей ссылке.