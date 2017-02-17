Российская академия наук вручила награды популяризаторам науки

17 февраля. ПРАВМИР. Российская академия наук вручила награды за пропаганду знаний.

Лауреатом главной премии – Золотой медали академии – стал коллектив авторов под руководством Николая Андреева, заведующего лабораторией популяризации и пропаганды математики при Математическом институте им. В.А. Стеклова РАН (МИАН), сообщает ТАСС.

Жюри РАН признало, что проекты коллектива Андреева помогают лучше понять математику. Ими были созданы «Математические этюды» – короткие фильмы, выполненные с использованием трехмерной компьютерной графики и рассказывающие о математике и ее приложениях – и другие проекты о математики. Ученые получили грант от компании Huawei на сумму 6 млн рублей на реализацию комплексной научной программы, проведение лекций и семинаров.

Ранее Золотой медали удостоился только известный физик Сергей Капица за серию научно-просветительских программ «Очевидное – невероятное» и цикл публикаций по проблемам взаимодействия науки и общества.

Жюри также отметило руководителя лаборатории когнитивных исследований СПбГУ и кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук университета Татьяну Черниговскую, она стала дипломантом в категории «Науки о жизни». Черниговская – автор и ведущая многих научно-популярных программ о мышлении.

Среди обладателей дипломов – директор института повышения квалификации кадров агробизнеса, международных связей и культуры Брянского государственного аграрного университета Егор Лебедько за проект по производству мраморной говядины, ведущий научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Юрий Чирков за книги «Карусель энергетики» и «Углеводородный человек».

Заместитель директора Института Философии РАН Юлия Синеокая победила в номинации на лучший просветительский проект в области гуманитарных и общественных наук «Анатомия философии: как работает текст».

Телеканал «Наука» и издательский дом «Коммерсант» стали дипломантами РАН «За вклад в науку» за популяризацию научного знания, а корреспондент научно-популярного портала ТАСС «Чердак» Максим Абдулаев получил награду за публикацию о защите мозга от болезни Альцгеймера.